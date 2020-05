Café-ejer havde haft en søvnløs nat: Var klar med masser af sprit

AALBORG:Der sprittes og sludres igen på de nordjyske restauranter og cafeer. På Café Peace på Boulevarden i Aalborg var næsten alle pladser mandag optaget, da mange ville fejre genåbningen af byens restauranter og cafeer.

Et café-besøg er lig med livskvalitet og en del af både gymnasieelevers og pensionisters dagligdag. Så de ugentlige ture på café har været savnet.

- Det giver en ekstra hyggefølelse at snakke på en café, hvor man også kan fornemme, at andre også hygger sig. Man kan mærke stemningen, Laura Puls Madsen, der sammen med gymnasie-veninden Mia Linde Sørensen besøger ét af deres stamsteder.

Café Peace er også stamsted for et par kvinder fra Vestbjerg, der længe har savnet at komme ud blandt mennesker.

Sussie Arvin og Bitten Andersen har glædet sig til at komme ud og få serveret et måltid. Foto: Henrik Bo

- Det er luksus at få serveret for sig, men det handler også om at se det pulserende liv. Nu har vi kedet os derhjemme i to måneder, og så er det godt at komme ud, lyder det fra Sussie Arvin.

- Vi har mødtes under nedlukningen og gået daglige ture, men vi har altså glædet os til at komme ud, siger Bitten Andersen, der sidder med afsprittede hænder og rene menukort. For café-gæsterne er godt sikret med større afstand mellem bordene og en stab af medarbejdere, der hver time tager en runde med spritkluden.

Afspritning hver time og masser af værnemidler i brug. Café Peace er så sikkert, som det kan blive. Foto: Henrik Bo

For indehaveren af Café Peace har det været med blandede forventninger at åbne igen. Bekymringerne har især gået på, om gæsterne overhovedet ville dukke op, og så især om hvordan gæsterne ville tage imod afspritnings-instrukserne og passe på hinanden.

- Jeg ville være så ked af at skulle agere politimand. Det er svært nok at have fornemmelsen af folks øjne, der hvile på én for at tjekke, om vi overholder alle regler, siger Anne Kønig, hvis bange anelser blev gjort til totalt skamme.

- Det har jo været superdejligt og næsten som det plejer. Der har lige været den alarm, der ringer hver time, som betyder, at vi alle på samme tid lige spritter det hele af. Men det bliver faktisk også rutine meget hurtigt, siger Anne Kønig, der op til genåbningsdagen havde en søvnløs nat oven på to måneder med nedlukning og en nærmest spøgelsesagtig café.

Det har været hårdt for gymnasieveninderne Mia Linde Sørensen (tv) og Laura Puls Madsen ikke at kunne gå på café. Foto: Henrik Bo

- Det har været hårdt at se sit levebrød slet ikke have noget liv, og jeg har ikke sovet i nat. Under krisen har jeg været herinde næsten dagligt og havde det egentlig lidt bedre med, at der heller ikke skete noget andet ude i byen. Men det var hårdt se, da byen begyndte at blive fyldt med mennesker, mens det bare var helt dødt herovre. Det lignede faktisk også noget, der ville være lukket for evigt. Det var frustrerende, og jeg blev da en smule utryg over, hvordan jeg kunne starte op igen, og hvad det kom til at koste at komme i gang, siger Anne Kønig, der dog kan se, at stamgæsterne ikke er væk.

- Her mandag aften har vi masser af bookinger inde og er faktisk helt booket her ovenpå og få pladser ledige nedenunder, så det er dejligt, siger en lettet Anne Kønig.

Gæsterne og her naboerne har savnet livet på Café Peace. Foto: Henrik Bo