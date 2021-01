Caroline er dødssyg af kræft - men hun er her endnu, og hun giver ikke op

AALBORG:Der er sket meget i Caroline Wesselhøfts liv de seneste 10 måneder. Det vigtigste er, at hun er her endnu. At hun stadig lever og kan være mor for sin nu syvårige datter Angelina, som hun er alene med. Barnets far bor i Frankrig.

Angelina har i sommer besøgt sin far, som også har været på besøg i Aalborg i forbindelse med julen - og Caroline har haft både op- og nedture. Og stærke, i lange perioder ulideligt stærke smerter. Og så har hun mistet sit smukke hår efter en benhård omgang kemoterapi, har fået smertefulde metastaser i huden, har været indlagt utallige gange og også været på hospice.

Og ellers brugt masser af tid i den fortsatte intense jagt på det mirakel, der kan redde hende fra at dø af den ondsindede kræftform triple-negativ brystkræft - TNBC.

En kræftform, som de sædvanlige behandlinger ikke har nogen særlig effekt på. Hvor overlevelsesprocenten er uhyggeligt lille. I første omgang, efter operation og kemo, blev hun erklæret rask - men næsten omgående slog kræften til igen.

Det er typisk for TNBC, at den vender tilbage, igen og igen og angriber nye steder i kroppen. Og at de nye behandlingstyper med immunterapi, som tilbydes i det danske sundhedsvæsen, ikke virker ikke særlig godt på netop denne kræftform.

- Jeg er på Læsø sammen med min mor og min datter, lyder det fra Caroline Wesselhøft i telefonen. Nogle dages opladning, ro og fred med de allernærmeste i familiens sommerhus, hvor hun også endelig selv kan tage del i Angelinas hjemmeundervisning. Det glæder hun sig til.

- Jeg er stadig optimist. Jeg har alt at vinde og intet at tabe, Jeg føler, at jeg allerede har købt mere tid sammen med Angelina, siger hun.

Det er det, der er hendes væsentligste drivkraft: At være mor for Angelina så længe som overhovedet muligt.

Det vigtigste for Caroline Wesselhøft er at købe sig så meget tid som muligt, så hun kan være mor for datteren Angelina. Her er de i sneen ved sommerhuset på Læsø. Privatfoto

Prognosen er ikke god:

Behandlingen af triple-negativ brystkræft er som regel operation efterfulgt af kemoterapi og strålebehandling. Nogle gange får man kemoterapi før operationen, f.eks. hvis der er spredning til lymfeknuderne, eller knuden er større end to centimeter.

Immunterapi kan gives i kombination med kemoterapi. Målet er livsforlængelse og forbedring af livskvaliteten ved at lindre sygdommens symptomer. Overlevelsesraten ved behandling med kemoterapi er kun fem procent, og efterhånden som tiden går, er den for Carolines vedkommende nu nede på én procent.

- Desværre skrider sygdommen ubønhørligt frem, siger Caroline Wesselhøft.

Men hun håber selvfølgelig, at netop hun hører til den heldige ene procent.

Hun siger ikke nej til onkologerne på Aalborg Universitetshospital og det, de kan gøre for hende.

- De er så søde, og de forstår godt, at jeg ved siden af det, de kan tilbyde, er nødt til at prøve andre ting, siger Caroline Wesselhøft.

Men systemets bedste tilbud er den palliative indsats - som retter sig mod at lindre de lidelser og problemer, som er forbundet med at få og leve med en livstruende sygdom. Gennem lindring kan man fremme livskvaliteten hos den syge, de pårørende og senere de efterladte.

Den palliative pleje og behandling kan bl.a. ske på hospice. og i sommeren 2020 var Caroline Wesselhøft indlagt på hospice i en periode:

- Det var dejligt, men også ubehageligt. Jeg fik lov til at slappe af og fik en masse omsorg. Men om aftenen sneg de deprimerende tanker sig ind på mig, siger hun.

- Det er svært ikke at tænke, at man er et helt forkert sted i sit liv. Med det ene ben i graven. Men heldigvis er der nogen, der kommer videre også fra hospice.

Derfor går en del af hendes aktive tid med at lede efter alternativer og muligheder. Ikke alternativ behandling, men eksperimenterende behandling hos læger, som andre patienter har haft gode erfaringer med, men som det ikke er muligt at få i Danmark.

Nyeste skud på den stamme er en læge i München, der arbejder med virusterapi, der skal få kroppens eget immunforsvar til at reagere imod kræften.

Men det er dyrt - meget dyrt.

- Behandlingerne koster 5500 Euro pr. gang, og dertil kommer turen frem og tilbage og opholdet dernede, så det kommer op på 7000 Euro i alt. Så jeg har stadig hårdt brug for, at der er nogen, der vil støtte og hjælpe mig, så jeg kan fortsætte behandlingerne, siger Caroline Wesselhøft.

- Jeg har foreløbig været i München til behandling med virusterapi én gang. Min far og min onkel kørte mig derned. Men hele forløbet kræver fem-seks behandlinger i løbet af det kommende års tid.

Både nu og tidligere finansierer hun sin kamp mod canceren med støtte fra familie, venner og mennesker, der bare gerne vil række ud til hende og datteren:

- Det er grænseoverskridende at stå frem midt i et alvorligt sygdomsforløb og bede om penge. Men det er den eneste mulighed, jeg har, for at skaffe så mange penge, siger Caroline Wesselhøft.

Hun har tidligere brugt hjemmesiden gofundme.com, hvor enhver kan oprette indsamlinger til formål, der ligger dem på sinde og hjerte. Men hjemmesiden tager otte procent i gebyr, og derfor kan man nu i stedet bidrage via en særlig konto, der er oprettet til formålet, i Jyske Bank.

Hvis du vil hjælpe Caroline, kan du bidrage til indsamlingen ved at benytte kontonummeret 50791893162.

En velgører i Tyskland har netop doneret 40.000 kroner - og dermed er endnu en behandling på klinikken ved München sikret. Men alle bidrag, store som små, er særdeles velkomne og modtages med den største taknemmelighed, understreger hun.

Et par rolige og fredelige dage med de nærmeste giver livsmod. Og giver også Caroline Wesselhøft mulighed for at deltage i hjemmeskolingen af den syvårige datter. Privatfoto

Næsten 500 har støttet med store og småstore og små bidrag. De modtages alle som én med den største taknemmelighed, understreger Caroline Wesselhøft, der på den måde har kunnet finansiere dyre behandlinger i Tyskland. I foråret 2020 var det celleterapi i Duderstadt i Tyskland.

Og det hjalp også - for en tid. Så angreb kræften igen. TNBC er en krævende herre og sætter hele tiden nye angreb ind.

- Jeg er hårdt ramt i huden over det bryst, der ikke blev fjernet, i hele højre side og om på ryggen. Det er meget smertefuldt, siger Caroline Wesselhøft, der beskriver det som at få hældt kogende vand på huden, når smerterne er værst.

Hun er også i en nærmest permanent tilstand af træthed, selvom hun selv siger, at hun har det godt. Hun har boet hos sine forældre i et par måneder. Og det er rart, at der er nogen til at tage sig af hende og Angelina, for selv kan hun nærmest ikke andet end lige holde sig i gang.

Men det er også hårdt, at forældrene skal se, hvor meget hun lider.

- Det er så megahårdt for de nærmeste, men vi prøver alle at holde gejsten oppe.

Hun håber også, at hendes energiske og ukuelige og stædige indsats kan give andre med den ondartede kræftform håb - ligesom hun selv er blevet indgydt håb, når andre patienter deler gode erfaringer med de forskellige muligheder for behandling.

- Jeg må tage imod de opmuntrende ting, der er. Jeg må prøve at gå med det og ikke stille for mange spørgsmål. Der findes uendeligt mange veje at gå, og man må vælge det, man selv kan have tiltro til, siger Caroline Wesselhøft.

- Så længe man er her, så er man her, og så er der håb. Jeg håber jo på et mirakel, at jeg finder det, der kan hjælpe ikke bare for en tid, men permanent. Men det er frustrerende selvfølgelig, fordi chancen er så lille.