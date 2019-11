Cecilie kæmper for Aalborgs børn og unge : - Det er vigtigt, at vi griber dem i en ung alder

AALBORG:- Problematikken med de udsatte børn og unge her i Aalborg og resten af landet er rigtig stor, så det er vigtigt, at vi griber dem i en ung alder.

Her kan du se et videoportræt af Cecilie Uldum:

Ordene kommer fra 25-årige Cecilie Uldum, der er formand for Ungdommens Røde Kors i Aalborg. I 2017 blev hun medlem af foreningen, og for et halvt år siden blev hun formand.

25-årige Cecilie Uldum står i spidsen for Ungdommens Røde Kors i Aalborg. Foto: Torben Hansen

- Jeg valgte at blive formand, fordi jeg gerne ville engagere mig endnu mere i vores arbejde. Ungdommens Røde Kors har et stort udviklingspotentiale, men selvom vi har udviklet os meget, er der stadig så meget mere, vi kan gøre for børn og unge her i Aalborg, siger hun.