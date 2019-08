Cementstøv kan give frygtet lungesygdom

For medarbejdere på en cementfabrik er støv en del af hverdagen. Desværre kan alvorlige lungeproblemer også blive en del af hverdagen, hvis ikke der bliver taget de rigtige forholdsregler på arbejdspladsen.

Det viser en ny undersøgelse fra det norske arbejdsmiljøinstitut, STAMI, der har undersøgt sammenhængen mellem udsættelsen for cementstøv og den negative effekt på lungerne. Det skriver Fagbladet 3F.

Undersøgelsen viser, at indånding af cementstøvet kan risikere at give alvorlige luftvejsproblemer senere i livet. Forskerne anbefaler, at der på arbejdspladsen bliver taget ekstra hensyn til de risici, der er forbundet med det støvende arbejde.

- Man kan for eksempel udvikle den kroniske lungesygdom KOL, som viser sig ved, at man bliver forpustet, at slimhinderne bliver irriterende, nedsat lungefunktion, og at man ikke kan fortsætte med at arbejde, indtil man skal på pension, siger ledende overlæge i Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling i Aalborg, Sigve W. Christensen til Fagbladet 3F.

Grundig rengøring

Undersøgelsen viser også, at grundig rengøring på arbejdspladsen kan være medvirkende til, at medarbejderne bliver udsat for en del mindre støv.

Det kan Lilli Kirkeskov, der er overlæge på Socialmedicinsk Center på Bispebjerg Hospital, nikke genkendende til. Hun har brugt mange år på at undersøge arbejdsmiljøer og arbejdsmedicinske sygdomme.

- Helt praktisk foregår det ved, at du laver en generel rumventilation i lokalet, og så sørger du for direkte udsugning, der hvor der sker en forarbejdning. Og hvis det ikke er nok, har du filtermaske på, forklarer hun.

Desuden er det ifølge Lilli Kirkeskov vigtigt at fjerne det omkringliggende støv ved at støvsuge frem for at feje.

- Hvis man fejer, hvirvler man alt op igen, og så kan man indånde det to gange. Det er vigtigt ikke at feje, understreger hun.

Skal sikre brug af værnemidler

Det er ikke kun virksomhedens ansvar, at de ydre foranstaltninger, såsom rumventilation og våde veje, er i orden. Arbejdsgiverne er også forpligtet til at sørge for, at de ansatte rent faktisk benytter sig af værnemidlerne.

- Det har tit været et problem med personlig beskyttelse. Hvis det er varmt, så er folk for eksempel tilbøjelig til at tage masken af, fordi den virker begrænsende, siger Lilli Kirkeskov, overlæge ved Socialmedicinsk Center på Bispebjerg Hospital.

- Men man er mere og mere klar over, at det ikke går. Det er også arbejdsgivernes forpligtelse at sikre et godt arbejdsmiljø. Det skal ikke bare sikre, at de er tilgængeligt, de skal også sikre, at de bliver brugt, uddyber hun.