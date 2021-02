Charlotte passer karrieren og tre børn i hjemmeskole: Kæmpe applaus til alle forældre, der mestrer det!

Dagbog fra (hjemme)fronten: Forældre landet over gennemgår lige nu tidens største sociale eksperiment - vi fortsætter med at arbejde, imens vi henter børnene hjem. Charlotte Frandsen fra Klarup arbejder som agil coach i IT afdelingen i Nykredit, hvor hun optimerer processer og underviser i agile softwareudviklingsmetoder. Nu jonglerer hun for anden gang tre børn ved siden af - hvordan det går, fortæller hun her. Foto: Henrik Bo