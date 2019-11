Chauffør blev truet for at køre for langsomt - nu er den mistænkte nordjyde løsladt

AALBORG:Ventetiden blev formentlig for lang for en 29-årig nordjysk bilist, der tirsdag aften kørte bag en lastvogn med en møllevinge påhængt. Lastbilchaufføren skulle have møllevingen bakset rundt i en rundkørsel på Høvejen i Nørresundby, og det skabte kø.

Det fik ifølge anklager Sofie Stokholm den 29-årige til at forlade sin egen bil for at true chaufføren i følgebilen bag møllevingen. Da det ikke fik trafikken til at rykke sig, kørte han efter sigende op i bagenden af følgebilen.

Fredag blev den 29-årige så fremstillet i grundlovsforhør - sigtet for forsøg på grov vold og slag mod chaufføren med ukendte genstande. Manden nægtede sig skyldig, men han erkender at have været tilstede.

Retten i Aalborg besluttede, at han skulle løslades, da der ikke var beviser nok til at tilbageholde ham.

Sofie Stokholm fortæller, at manden stadig er i efterforskningens søgelys, selvom han er blevet løsladt.