Chefen for Jægerkorpset bekræfter: Tager ud til konfirmationer og runde fødselsdage

NORDJYLLAND:Som NORDJYSKE kunne beskrive mandag var en gruppe jægersoldater med til at sætte kulør på en konfirmation på Birkelse Hovedgaard ved Aabybro i 2018.

Under konfirmationsfejringen sprang en gruppe jægersoldater ud fra en helikopter og lavede formationer i luften, inden de landede med faldskærm på græsplænen foran de inviterede gæster, som blandt andet talte kronprinsparret.

Det bekræfter chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Kåre Jakobsen, i et interview med Radio NORDJYSKE.

- Det er korrekt, at vi gennemførte et faldskærmsspring i 2018 ved Birkelse Hovedgaard. Din beskrivelse er meget filmisk, men den er derhen ad, siger Kåre Jakobsen.

Han understreger, at der ikke var tale om en opvisning, men om en træningsøvelse for jægersoldaterne.

Ved de private arrangementer er der mulighed for en hemmeligholdelse af Jægerkorpsets arbejde, som der f.eks. ikke er ved spring i forbindelse med offentlige arrangementer, som Jægerkorpset ellers også praktiserer med jævne mellemrum.

- Jægerkorpset har jo også igennem tiderne sprunget til konfirmationer, bryllupper, runde fødselsdage og forskellige andre ting. Og det gør vi, fordi vi kan få begrænsede rammer, og så kan vi hemmeligholde de ting, vi gerne vil og samtidig få mulighed for at gennemføre en træning, der foregår i et stressende miljø, siger Kåre Jakobsen.

Scheel-familien, der bor på Birkelse Hovedgaard, er gode venner af Jægerkorpset og låner ofte deres jord ud til øvelser, men Kåre Jakobsen afviser, at familiens relation til Jægerkorpset har indflydelse på, at de valgte at lave en øvelse i forbindelse med konfirmationen.

Faktisk understreger han, at alle er velkommen til at skrive til Jægerkorpset, hvis de har en lignende træningsmulighed, de gerne vil tilbyde.

- Man må meget gerne skrive til Jægerkorpset og tilbyde en træningsmulighed. Så kigger vi på det, men det er en individuel konkret vurdering hver eneste gang, Nogen vil få ja, andre vil få nej, siger Kåre Jakobsen.

I interviewet bliver Kåre Jakobsen også tilbudt en unik træningsmulighed - meget lig den på Birkelse Hovedgaard.

