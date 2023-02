Christinas heste skamferet ved højlys dag: Det må jo være en psykopat

KLEJTRUP:Der mødte Christina Johansen et chokerende syn, da hun tirsdag eftermiddag vendte tilbage til den ejendom på Herredsvejen ved Klejtrup ikke langt fra Hobro, hvor hun tidligere på dagen havde været ude for at fodre fem heste, hvoraf den 21-årige kvinde er medejer af de fire.

Hurtigt stod det klart, at der var noget helt galt med to af hestene på folden. De blev købt sidst på året 2022 og ankom til ejendommen i starten af december, hvor de hurtigt er faldet til.

Men i de få timer, Christina Johansen var væk, bristede idyllen, for her var de to svenske travheste, "Nissen" og "Yoggy", i mellemtiden blevet brutalt skamferet af en ukendt gerningsmand.

- Da vi kom ud på folden, virkede alle fem heste meget, meget mærkelige og stod helt nede i det ene hjørne. Deres ører var lagt helt ned, og de stod og viste tænder. Da vi kom tættere på dem, løb den ene imod os og sparkede ud efter os. Sådan er de normalt slet ikke, fortæller Christina Johansen.

De to svenske travheste, 13-årige "Nissen" og 17-årige "Yoggy" blev købt i slutningen af 2022 og har fundet sig godt til rette på ejendommen nær Klejtrup. Tirsdag blev de begge skamferet af en ukendt gerningsmand. Privatfoto

Det skulle vise sig, at der var en god forklaring på hestenes ændrede adfærd.

- Vi opdagede hurtigt, at den ene hest, "Nissen", intet hår havde på et stort stykke af det ene bagben. Samtidig var der klippet store totter af benet og på røven. Vi kiggede folden efter for at se, om der var steder, hestene kunne have siddet i klemme, men der var ikke noget, fortæller Christina Johansen.

Det lykkedes at få de paniske heste ind i stalden på ejendommen.

- Da vi fik kigget dem nærmere efter, opdagede vi, at vi stod med to heste, der havde fået klippet store totter af deres hale og pandelok. På begge heste var der klippet ca. 20 centimer i længden af deres man (de lange hår, der sidder fra hoved til ryg, red.) i store totter. Der var simpelthen klippet i alt deres lange hår. Det så ud til, at der bare var blevet kørt en kniv igennem, beretter en stærkt chokeret Christina Johansen.

Hun har før hørt om, at heste har mistet totter af hale eller pandelok ude på en fold for på den måde at være mærket med henblik på tyveri af hestene i ly af natten.

Men det, der er sket med de to heste på folde nær Klejtrup, virker langt mere barbarisk og kynisk. Særligt det, der er sket på den ene hests bagben.

- Den er pelset helt ind til huden. Det må jo være en åndssvag psykopat, der har fået et helt vildt rush ud af at skamfere nogle dyr, mener den chokerede hesteejer.

Hun kontaktede straks politiet i Viborg, som sendte en patrulje ud til ejendommen, hvor de undersøgte stedet, skrev rapport og kørte derfra med meldingen om, at politiet tager sagen uhyre alvorligt.

Efterfølgende konsulterede Christina Johansen og ejeren på ejendommen en dyrlæge.

- Vi sendte billeder og video og havde en lang telefonsamtale med ham, forklarer Christina Johansen.

Sammen kunne de konstatere, at skaderne på hestene ikke krævede øjeblikkeligt tilsyn. I stedet blev de enige om at sætte alle kræfter ind på at dæmpe hestenes stressniveau, før han kommer ud og tilser hestene.

Christina Johansen besluttede sig for at overnatte sammen med sine dyr i stalden ved Klejtrup, og samtidig er hun gået i gang med at advare alle i området om det, der skete med hendes heste, der er 13 og 17 år gamle.

Christina Johansen sov natten til onsdag i stalden sammen med de fem heste, der tirsdag var paniske efter mødet med den ukendte gerningsmand. Privatfoto

Det er blandt andet sket i opslag på Facebook.

- Vi har rigtigt mange med heste omkring os herude, hvor der også er to store rideskoler indenfor 15 kilometer, så vi vil bare advare andre og få dem til at holde øje med deres heste. Vi havde aldrig forestillet os, at vi skulle stå i denne situation, så vi ønsker bare at sige "pas på jeres dyr", siger Christina Jensen.

I sensommeren og efteråret 2021 efterforskede Dyrevelfærdssektionen ved Nordjyllands Politi en række sager om skamfering af heste i området nord for Randers, som kun ligger små 40 kilometer fra Klejtrup. Dengang vurderede politiet, at overgrebene mod hestene var seksuelt relateret.

Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at det var tilfældet i forbindelse med den grove mishandling ved Klejtrup.

Lokalpolitiet i Viborg bekræfter, at de har modtaget anmeldelsen om mishandlingen af hestene.

Fungerende politikommissær for særlovscenteret ved Midt- og Vestjyllands Politi, Marianne Steinke, fortæller, at politiet i øjeblikket efterforsker sagen, og at man endnu ikke kan pege på et motiv. Hun har ikke kendskab til, at andre heste i området skulle være blevet udsat for en lignede misrøgt.

Politikommisæren opfordrer hesteejere til at kontakte politiet, hvis de oplever noget unormalt.

- Vi vil gerne have, at folk drager den omsorg for deres heste, som de plejer, men selvfølgelig også er opmærksomme på, at hvis noget ikke er, som det plejer, så må de gerne kontakte politiet, siger Marianne Steinke.