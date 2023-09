Cookie til kaffen? Tjek for skimmel, lyder det fra Fødevarestyrelsen

Hvis du havde planer om at spise en cookie foran fjernsynet i aften, så skal du nok lige tjekke, hvilke kager du har på lager.

NordThy A/S tilbagekalder nemlig to produkter. Det drejer sig om "Excellent Cookie with dark chocolate and chopped hazelnut" og "Excellent Cookie with milk chocolate, chopped hazelnuts and caramel flavor".

Årsagen er, at man kan risikere at støde på skimmel i kagerne. Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Helt præcist drejer det sig om varianten med EAN-nummer 5711070802092. Sidste anvendelsesdato er 13.12.2023.

De pågældende cookies er solgt i Normal-butikker.

Hvis man finder dem derhjemme, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man kasserer kagerne eller leverer dem tilbage til den butik, de er købt i.