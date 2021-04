Corona i Nordjylland: Sådan er status netop nu

NORDJYLLAND:Alle snakker om den, men hvor mange nordjyder har den der coronapandemi egentlig ramt i de snart 13 måneder, der er gået, siden statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned første gang.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser sort på hvidt, at 15.571 nordjyder alt i alt med sikkerhed er testet positive for covid-19 siden 27. januar 2020. Tallet fordeler sig på 7807 mænd og 7764 kvinder.

Tallene fra Statens Serum Institut afslører også, at 178 nordjyder - 109 mænd og 69 kvinder - er døde med coronavirus siden 27. januar i fjor. Hovedparten af dødsfaldene er sket i aldersgrupperne 80-89 (62) og 70-79 (60), mens 43 nordjyder over 90 år er døde med coronavirus.

Ingen nordjyder under 50 år er døde med coronavirus. Det er tre derimod i aldersgruppen 50-59 år, mens der er registreret 10 dødsfald i aldersgruppen 60-69 år.

I den seneste uge er 92.512 blevet testet i Nordjylland, og af dem er 306 testet positive. Det giver en positivprocent på 0,33, og det er faktisk Danmarks laveste netop nu - tæt fulgt af Region Midtjylland og Region Syddanmark - begge med en positivprocent på 0,34.

Corona og kommuner De seneste syv dage har Statens Serum Institut registreret følgende positive coronapatienter i de 11 nordjyske kommuner (tallet i parentes er incidenstallet). Kommuner er listet i forhold til incidenstal: Morsø 21 (103,9) Mariagerfjord 30 (71,9) Hjørring 41 (63,7) Vesthimmerland 23 (62,8) Frederikshavn 35 (58,8) Jammerbugt 19 (49,6) Aalborg 105 (48,5) Thisted 19 (43,8) Rebild 8 (26,6) Brønderslev 5 (13,8) Læsø 0 (0,0) Kilde: Statens Serum Institut VIS MERE

Lige nu har smitten bedst fat i de yngre aldersgrupper. 62 i alderen 10-19 er testet positive, og det samme er 62 i aldersgruppen 20-29 år. De mest sårbare - de ældste - er også dem, der lige nu er bedst til at passe på sig selv. Tallene fra SSI viser, at ingen nordjyder over 80 år er testet positive for coronavirus de seneste syv dage.

Netop nu er der indlagt 19 covid-patienter på nordjyske hospitaler. Seks af dem er så dårlige, at de ligger på intensive afdelinger, og af dem ligger fire i respirator.

I alt har 841 nordjyder haft så barske sygdomsforløb de seneste 15 måneder, at de har haft brug for en seng på hospitalet. Også i den statistik fylder mændene mest; 469 mod 372 kvinder.