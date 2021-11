Corona-smitten stiger. Lad os ikke blive ramt af panik

Skoler holder eleverne adskilt. Firmajulefrokoster aflyses. Aktiviteter i idrætsforeninger sættes på pause. Og mundbindet har fået sin renæssance.

Listen kan helt sikkert skrives længere. For markant stigende smittetal har fået os til at skrue op for restriktionerne for at begrænse coronaens udbredelse. Og eksempler på, at vaccinerede alligevel hiver sygdommen til sig, har ikke fået behovet for at sikre sig til at blive mindre. Tværtimod.

Som befolkning er vi bekymrede. Frygten for, at vi skal bruge vintermånederne på at komme igennem en tredje bølge med mange syge og pres på sygehusvæsenet, at vi skal indrette os med nye nedlukninger, er udbredt. Ifølge Jyllands-Posten viser den seneste opgørelse fra Hope-projektet, som følger danskernes opførsel og tilgang til corona-epidemien, netop, at befolkningens ”trusselsfølelse er kraftigt stigende, og at opmærksomheden på at holde afstand er steget”.

Der er ikke noget galt i, at vi hver især under de givne omstændigheder øger indsatsen for at passe på. Det er naturligt. Det er ansvarligt. Og vi kender langt hen ad vejen de enkle, men gode tiltag med at holde afstand, spritte, nyse i ærmet og lade sig teste ved mistanke om sygdom eller nær kontakt til en smittet.

Problemet er blot, at indsatsen lige nu er styret mere af frygt og mavefornemmelser end fakta og overordnede retningslinjer.

For mens smitten buldrer af sted med ekspresfart - smittetallet på godt 4000 er ikke set højere siden december i fjor - har sundhedsmyndighederne været noget tavse. Konsekvensen er, at vi selv begynder at gisne og indføre de restriktioner, vi synes, er fornuftige og nødvendige.

Og det skaber uklarhed, når kommuner, virksomheder, organisationer og foreninger, familie og venner griber sagerne fuldstændigt forskelligt an. Og det skaber basis for strid, når nogle beskylder andre for at være for lemfældige og vice versa, når der ikke er en tydelig facitliste at konsultere. Og det risikerer at ramme hoteller og restauranter, diskoteker, barer og biografer og andre virksomheder inden for servicebranchen og kulturlivet på pengepungen, hvis kunderne beslutter sig for at blive væk.

Selvbestaltede tiltag er - uanset hvor velmente de er - med til at forstærke følelsen af frygt og krise.

Derfor var det vigtigt, at regering og sundhedsmyndigheder fredag holdt pressemøde. Her blev det blandt andet slået fast, at der ikke er lagt op til flere restriktioner inden nytår - og at det er helt ok at holde julefrokoster. Der kan dog blive krav om coronapas for at møde ind på arbejde. Helt fornuftigt.

Meldingen på restriktionsfronten er - om end lidt sen - velkommen og værd at lægge mærke til: Her og nu kan vi stort set leve uhindret med hinanden, passe vores arbejde, skole og fritidsliv og rejse uden restriktioner.

Lad os holde fast i, at det er normalen, indtil andet er nødvendigt og ikke sætte ind med hjemmebryggede restriktioner i større og mindre skala.

Lad os minde hinanden om, at folkesundhed også er at sikre sammenhængskraften i samfundet ved at følge de samme spilleregler og undgå at løfte lægmands-pegefingre over for hinanden.