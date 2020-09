Corona-smittet sygehuspatient sender 44 ansatte hjem

HJØRRING:Regionshospital Nordjylland i Hjørring har tirsdag sendt 44 ansatte på sygehuset hjem i karantæne. Det sker efter, at de har været i kontakt med en person, der har været indlagt på sygehuset til et meget behandlingskrævende forløb.

Patient blev indlagt den 19. september og blev i første omgang testet negativ for corona, men en ny test mandag har nu vist sig at være testet positiv. De ansatte, der har været i kontakt med den smittede patient er derfor sendt hjem i karantæne.

- Vi havde netop fået et mindre udbrud med 15 ansatte under kontrol, da denne her situation dukker op, fortæller hospitalsdirektør Henrik Larsen.

- Når så stort et antal ansatte skal sendes hjem, så er det selvfølgelig noget, der lægger voldsomt pres på de berørte afdelinger. Der foretages et stort arbejde med smitteopsporing, men det er vigtigt, at vi får inddæmmet smitten, og vi tager alle forholdsregler i forhold til at sikre, at smitten ikke spreder sig, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen.

Skåret ned til minimum

Hospitalsdirektøren fortæller det er akutmodtagelsen, intensiv, billeddiagnostisk afsnit, klinisk biokemisk afsnit, terapien samt serviceafdelingen, hvor de ansatte er sendt hjem fra, og det drejer sig om læger, sygeplejersker, rengøringspersonale og portører.

Som konsekvens af hjemsendelserne er sengepladserne i akutmodtagelsen reduceret fra 28 til 24 og sengepladserne på intensiv fra 6 til 3.

- Intensiv kører på et minimum, og vi har været i kontakt med sygehuset i Aalborg, så patienterne bliver fordelt hensigtsmæssigt efter de ressourcer vi har til rådighed, siger hospitalsdirektøren.

De hjemsendte ansatte skal testes fire og seks dage efter de har været i kontakt med den smittede patient. Hvis de bliver testet negative på den første test kan de atter møde på arbejde. De skal stadig tage en test på dag 6.

De fire patienter, der har været i kontakt med den smittede bliver testet i dag.