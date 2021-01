Corona-tanker fik Kim og Anna Katrin til at tage springet: Nu åbner de drømme-sted på Læsø

LÆSØ:Ser man godt efter på Læsø-kortet, kan man se, at Østergård B&B er kommet til at hedde Kultur til mellemnavn. En lille ændring, som kan gå hen og få stor betydning for Læsø - og i hvert fald får det for parret bag navneændringen.

Det var en gammel drøm, der blev opfyldt, da Anna Katrin Nørgaard og Kim Juul i august købte Østergård B&B for at gøre det til “deres sted”, og et sted, der skal rumme højskolekurser, alskens kulturbegivenheder som koncerter, foredrag, sangaftner, morgengymnastik - udover fortsat at være bed & breakfast.

- Men hvis ikke det var for coronaen, så var det nok ikke sket, siger Anna Katrin Nørgaard. Hun er journalist med mange års tv-erfaring bag sig, og hun er ikke mindst højskolekvinde med stor forkærlighed for fællessang, foredrag og i det hele taget samvær med andre mennesker.

Højskole og værtsskab