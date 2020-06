Corona-udbrud skaber lange køer til test: Måtte stå i bagende sol i fire timer

NORDJYLLAND:Var det nødvendigt, at få foretaget en corona-test mandag på Aalborg Universitetshospital, Sygehus Syd eller i Hjørring måtte man væbne sig med meget god tålmodighed.

Hele dagen har der i Aalborg været lang kø i og ventetid for at komme til testen.

- Der har været ekstraordinært meget pres på både telefoner og teststationer i dag, skriver forløbschef Jan Nybo fra Aalborg Universitetshospital i en mail.

- Mange har været bekymrede på baggrund af de aktuelle udbrud i Nordjylland, og de har henvendt sig på regionens telefonlinje. Der har også været ekstra travlt ved teststationerne, skriver han.

Fire timer uden skygge

Først på eftermiddagen stod der skønsmæssigt 100 personer i kø for at få fortaget en test.

En person, som NORDJYSKE talte med, havde stået i kø siden klokken ti og var blevet færdig med den forholdsvis korte test klokken 14.

Der var ikke mulighed for at søge skygge for de mange, der stod i kø. Med afstand mellem de ventende, nåede køen knap 100 meter fra indgangen til teltet, hvor testen blev taget, og ud til Mølleparkvej, og et lille stykke op af vejen mod zoologisk have.

Det har fået en del til at kommentere sygehusets undskyldning på Facebook. Hvor de efterlyser muligheden for at søge ind i skyggen.

Ansatte på sygehuset var dog i eftermiddag ude med vand i håb om at nedkøle de mange ventende patienter.

Flere folk i arbejde

Den lange ventetid har da også fået sygehusene i Aalborg og Hjørring til at indkalde mere personale.

- Fra i morgen mandes der op – både i testtelte i Aalborg og Hjørring og på telefonerne, skriver Jan Nybo i mailen.

- Vi kan dog ikke garantere, at man ikke kommer til at vente i morgen, men det skulle gerne lette presset, at vi sætter ekstra mandskab ind. Og så opfordrer vi folk til at sørge for at få booket tid i forvejen, inden de møder op til test. Det gør nemlig, at vi hurtigere kan få folk testet, skriver han.