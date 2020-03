Corona verden over: Få overblikket her

VERDEN:Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 mandag 16. marts:

* 1000 danskere sidder fast i Marokko.

Flere end 1000 danskere er registreret som værende i Marokko, der søndag har stoppet al flytrafik til alle lande. Udenrigsministeriet oplyser, at det følger situationen tæt.

* USA's centralbank sender hjælpepakke til klemt økonomi.

Den amerikanske centralbank sænker for anden gang på 12 dage renten og præsenterer samtidig flere tiltag, der skal dæmpe de økonomiske konsekvenser af coronavirusset. Det oplyste USA's centralbank, Federal Reserve, i en meddelelse søndag aften dansk tid.

* Enhedslisten vil have hjælpepakke til vikarer og selvstændige.

Timeansatte, freelancere, selvstændige og arbejdsløse skal indgå i ny coronavirus-hjælpepakke, mener Enhedslisten. Partiet foreslår blandt andet, at timeansatte med arbejde svarende til en fast stilling skal kunne modtage en ydelse på niveau med kontanthjælp.

* Mette F. har ikke tid til at vente på dokumentation.

I et interview med TV Avisen på DR1 søndag aften kommenterede Mette Frederiksen (S) kritik af beslutningen om at skærpe grænsekontrollen. Her sagde statsministeren, at der ikke er tid til at vente på fuldkommen dokumentation.

* Størstedelen af smittede befinder sig nu uden for Kina.

I Kina er der registreret flere end 80.000 smittede. Men antallet af smittetilfælde verden over er steget de seneste dage - og uden for Kinas grænser er der nu over 88.000 smittede. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University natten til mandag dansk tid.

* Kinas økonomi bløder.

Industriproduktionen i verdens næststørste økonomi er faldet i det højeste tempo i 30 år i løbet af årets første to måneder. Produktionen i den kinesiske industribranche er således faldet med mere end 13,5 procent i januar og februar sammenlignet med samme periode de foregående år.

* New Zealand vil deportere turister for at bryde isolationskrav.

New Zealand vil deportere personer, der ikke overholder landets krav om, at alle indrejsende skal gå i 14 dages selvisolation. Det siger New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, tidligt mandag morgen dansk tid.

* Antallet af italienske dødsfald slår rekord.

Antallet af dødsfald i forbindelse med coronavirus i Italien steg fra lørdag til søndag med 368. Antallet er steget fra 1441 til 1809. Det er det største antal dødsfald i Italien på et døgn.

* Fire ud af fem briter ventes at blive smittet.

Coronavirusepidemien i Storbritannien vil vare frem til foråret 2021, og fire ud af fem briter ventes at blive smittet. Det viser et notat fra de britiske sundhedsmyndigheder ifølge avisen The Guardian.

* Amerikanere bedes undgå større forsamlinger.

Sammenkomster i USA på flere end 50 personer bør aflyses de næste otte uger. Det anbefalede sundhedsmyndigheden CDC, der er landets myndighed for sygdomsbekæmpelse og ?forebyggelse, søndag.

* New Yorks og Los Angeles beordrer restauranter og barer lukket.

Borgmester i New York City Bill de Blasio siger natten til mandag dansk tid, at byens restauranter, barer, natklubber og biografer skal lukkes midlertidigt som følge af coronavirus. Takeaway er fortsat en mulighed. Samme tiltag bliver taget i Los Angeles.

* Norsk hospital er klar til at bryde karantæneregler.

På Oslo Universitetshospital er 1081 ansatte sat i karantæne, mens 14 medarbejdere foreløbigt er testet positive for coronavirus, skriver hospitalet i en meddelelse. Det store fravær sætter hospitalet under yderligere pres, og direktør Bjørn Atle Bjørnbeth melder sig derfor klar til at omgå reglerne.

* Coronavirus overtager Demokraternes kandidatdebat.

Coronavirusset løb med opmærksomheden under en tv-debat mellem Joe Biden og Bernie Sanders natten til mandag dansk tid. Begge kandidater påpegede, at præsident Donald Trump har bidraget til en voksende bekymring ved at bruge uger på at tale spredningen af coronavirus ned.

* Danskere synger sammen ud af vinduerne.

Danskere følger italiensk eksempel og synger sammen fra vinduerne. Det skriver Jyllands-Posten, som henviser til en række videoer på sociale medier.

* 1800 skoler lukker i New York.

1800 skoler skal lukke i New York, og dermed sendes over 1,1 million elever hjem. Den amerikanske bys offentlige skoler begynder at lukke i den kommende uge. Det annoncerede guvernør Andrew M. Cuomo søndag aften.

* USA opruster på test af coronavirus.

På et pressemøde kort før midnat dansk tid sagde den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, at myndighederne vil udvide, så der nu er over 2000 laboratorier over hele landet klar til at behandle de mange coronavirustest.

* IOC holder OL-krisemøde tirsdag.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) vil tirsdag give specialforbund og nationale idrætsforbund en OL-status som følge af coronaviruskrisen.

* Afrikanske lande lukker grænser og aflyser fly.

Flere afrikanske lande, herunder Sydafrika, lukkede grænser, aflyste flyvninger og indførte karantæne søndag. Coronavirusset har nu fået fodfæste i 26 lande på det afrikanske kontinent.

Kilder: Reuters, CNN, AFP, NBC News og BBC.

