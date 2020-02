Corona-virus kan skræmme børnene: Her er fem gode råd til en snak

Det er vigtigt at hjælpe børn med at forstå, hvad der sker, når der skrives og tales så meget om en epidemi og et virus som COVID-19.

Derfor er det vigtigt at sikre, at børnene ikke misforstår situationen og bliver unødigt ængstelige. Det fortæller Lise Bak, der er krisepsykolog med praksis i Frederikshavn.

Hun opstiller her fem gode råd til, hvordan forældre, pædagoger, lærere og andre omsorgspersoner hjælper børnene til at forstå det, de måske opsnapper i samtaler, hører i nyhederne eller fortæller hinanden.

1. Lyt til barnets konkrete bekymringer

Det er vigtigt at lytte til og tale om børnenes konkrete og specifikke bekymringer. Lad være med at overinformere børnene med detaljer, de ikke kender til i forvejen. Der er ingen grund til at fortælle dem mere, end de selv kan håndtere eller forstå.

2. Ikke bagatellisere

Man skal tage børnenes bekymringer alvorligt og ikke lade dem alene med deres tanker. Man skal dog heller ikke give et indtryk af, at vi også er bange. Hvis man bagatelliserer deres bekymringer, så efterlader man dem alene med deres angst, og så bliver de endnu mere bange.

3. Kend dit barn

Nogle børn har let til ængstelse, tvangstanker og er mere sårbare end andre. De griber konflitktstof hurtigere end andre børn og tager det til sig. De begynder måske at drømme om det om natten og frygter, at de kan miste deres forældre. De skal have vished for, at der ikke kommer til at ske dem eller deres familie noget.

4. Undersøg sammen med barnet

Især for børn der selv har adgang til informationer, så skal man både lytte til dem og være sammen med dem til at finde svarene på spørgsmålene. Man kan se nyheder sammen og måske besøge Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der har lavet et faktaark med spørgsmål og svar på alt det, børnene gerne vil vide. Her er svar fra personer med de rigtige uddannelser og forstand på virus og epidemier. Husk at snakke med børnene bagefter, så I undgår misforståelser.

Find Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar lige her.

5. Indgyd håb

Mind dem om, at samfundet før har haft lignende sygdomme som eksempelvis SARS og AIDS, og at vi altid finder vacciner og måder af bekæmpe dem på. Fortæl dem, at vi mennesker er rigtig gode til at finde løsninger og altid har gjort det. At det hele driver over igen.

At indgyde håb er meget vigtigt.