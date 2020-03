Coronahjælp: Tilbud om gratis lejebil til sundhedspersonale

NORDJYLLAND:Hvis du er ansat i sundhedsvæsenet og har svært ved at komme til og fra arbejde, får du nu en udstrakt hånd fra biludlejningsfirmaet Oscar, der tilbyder gratis lejebil i en uge ad gangen. Foreløbigt frem til onsdag 8. april.

Firmaet har oplevet en stærk afmatning i efterspørgslen og mange afbestillinger de seneste uger på grund af Coronakrisen. Det betyder, mange af de biler, Oscar Biludlejning har til rådighed, holder stille på parkeringspladserne i firmaets 95 franchise afdelinger landet over, fortæller udviklingschef Mehmet Kürsad Günes.

- Vi vil gerne vende situationen til noget positivt, og da det offentlige transportsystem heller ikke kører optimalt i øjeblikket, kunne vi se, at vi kunne gøre noget for dem, der passer på os alle sammen, siger han.

Tilbud til alle i sundhedsvæsenet

Oscar har omkring 300 biler i puljen til initiativet, som er rettet mod alle i sundhedsvæsenet.

- Læger, sygeplejersker, rengøringspersonale, køkkenpersonale. Det gælder for alle, der er med til at holde sundhedsvæsenet i gang i denne tid, siger Mehmet Kürsad Günes, der supplerer med, at der er nogle få betingelser, der skal opfyldes for at kunne komme i betragtning.

- Man skal være fyldt 25 år, og så skal man selvfølgelig kunne fremvise et gyldigt hospital-id, siger han.

Hvis du er interesseret i at få en bil stillet til rådighed, er proceduren, at man tilmelder sig på et særlig side på Oscar Biludlejnings hjemmeside. Ved tilmeldingen oplyser man sin hjemmeadresse og sin arbejdsadresse, hvorefter Oscars personale matcher kunden med den nærmeste afdeling, eller der hvor det giver mest mening, fortæller Mehmet Kürsad Günes.

- Og da vi har 95 afdelinger, fordelt over hele landet, er vi godt repræsenteret lokalt, siger han.

Som udgangspunkt får man stillet bilen til rådighed i en uge. Hvis man har brug for den i længere tid, kan man kontakte os, lyder det fra Mehmet Kürsad Günes.

- Vi afholder alle udgifter undtagen brændstof. I enkelte afdelinger kan der blive tale om et depositum på 1000 kroner, men der er ikke ret mange afdelinger, hvor det kræves, siger han

Indtil videre gælder initiativet til og med 8 april, men kræver situationen det, er Oscar klar til at forlænge tilbudet, og eventuelt sætte flere biler ind i ordningen