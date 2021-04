Leder: Coronapas lugter mere af frihed end af kontrol

Det er blevet kaldt tvang, et fejlskud og et tiltag for at overvåge danskerne. Men trods skepsis fra mange og direkte modstand fra nogle, er coronapasset efter påske en realitet, hvis man vel at mærke ønsker at blive klippet, få ordnet negle eller sidde udendørs og få serveret et måltid mad eller en kop kaffe.

Og det sidste er det vigtigste: For man vælger jo selv. Ingen er tvunget til at lade lokkerne falde hos frisøren eller til at gå på værtshus. Coronapasset er lavet, så man har muligheden for at gøre noget af det, vi før tog for givet, men på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Er det træls, at man skal bruge tid på en test inden besøget hos fodterapeuten? Ja, det er det da, både for terapeut og kunde. Men alternativet, nemlig slet ikke at have muligheden, er værre, med coronapasset har du friheden til at vælge noget til.

Det er rigtigt, at coronapasset, når det er færdigudviklet, kræver afgivelse af personlige oplysninger, og med det en risiko for misbrug og datalæk. Men de fleste har jo i årevis ladet sig frivilligt registrere, når det gjaldt et visum til ferien i USA, muligheden for at handle online eller oprette en profil på diverse sociale medier: Ingen tvinger folk til at tage på ferie på andre kontinenter, men vil man afsted, kræver det, at du afgiver nogle oplysninger.

Det er ubehageligt, at de handelsdrivende skal stå som kontrollører, har kritikere også fremført. Men helt ærligt: Man skal vise sin billet i toget, når togføreren beder om det, og barer og værtshuse får en bøde, hvis de ikke tjekker ID og skænker for en mindreårig. Det er vel ikke anderledes at skulle bede om at se et coronapas eller et frisk testsvar - og pænt afslå at servere, hvis gæsten ikke kan fremvise det?

Dette forår giver et coronapas adgang til små bidder af frihed, i første omgang herhjemme, men på længere sigt også friheden til at kunne rejse ud i verden. At friheden kommer med en pris, er indlysende, men den er værd at betale.