Coronasituationen strammer til: Operationer aflyses i Nordjylland

NORDJYLLAND:Så gik den ikke længere. Region Nordjylland er nu nødt til at aflyse omkring 100 planlagte operationer i den kommende tid for at gøre plads til patienter med covid-19.

Aflysningerne rammer især planlagte kirurgiske indgreb og operationer inden for blandt andet øre-næse-hals-området og brystplastikkirurgi på Aalborg Universitetshospital, skriver regionen i en pressemeddelelse.

Aflysningerne sker, fordi sundhedsvæsenet generelt er under stort pres både regionalt og nationalt, og af samme grund forbereder Aalborg Universitetshospital sig også på, at skulle tage imod intensive patienter fra Region Midtjylland.

- Region Midtjylland har bedt os om hjælp med fem sengepladser til intensivpatienter, siger regionsrådsformand Ulla Asman (S).

- Vi har et samlet sundhedsvæsen i Danmark, og vi skal især i denne situation hjælpe hinanden. Det er baggrunden for, at vi åbner yderligere senge op, så vi kan tage imod intensive patienter fra Region Midtjylland. Vi er lidt mindre hårdt ramt af smittetrykket i Nordjylland, og det giver os nogle muligheder for at hjælpe lige nu, hvor Region Midtjylland er under hårdt pres, siger hun.

Flere operationer kan blive aflyst

Ulla Astman beklager, at man også i Region Nordjylland som den sidste af de fem regioner, er nødt til at aflyse planlagte operationer.

- Jeg har fuld forståelse for den frustration, som det her medfører for den enkelte. Vi har desværre ikke andre muligheder i den situation, vi ser ind i. Smittetrykket er desværre stigende i hele landet, og vi kan heller ikke se os fri her i Nordjylland, siger Ulla Astman.

Det er ikke slet ikke utænkeligt, at der kan komme flere aflyste operationer i de kommende uger.

- Vi ser desværre et stigende antal smittede i Nordjylland, især i Aalborg, men vi venter lige og ser tiden an. V har stadig rum og mulighed for at flytte rundt og åbne flere sengeafsnit. Vores situation er ikke så alvorlig, som den vi ser i Region Midtjylland, så derfor hjælper vi selvfølgelig, hvor vi kan, siger Ulla Astman.

De foreløbig 100 aflyste operationer var alle planlagt til at foregå på Aalborg Universitetshospital, og det er også i Aalborg, patienterne fra Region Midtjyllands skal behandles.

De patienter, som får aflyst deres operationer, vil få direkte besked. Samtidig understreger Ulla Astman, at uopsættelige og akutte operationer stadig vil blive foretaget.