Coronasmitte: Hjemløse udlændinge kan havne i Center Brovst

En gruppe hjemløse udlændinge uden lovligt ophold kan sprede smitte blandt sig selv og andre socialt udsatte. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) iværksætter derfor en indsats på tværs af flere myndigheder.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil sende coronasmittede hjemløse uden lovligt ophold i Danmark til Brovst. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Udlændinge uden lovligt ophold, der lever på gaden, kan nu testes af sundhedsmyndighederne. Hvis de konstateres smittet med COVID-19, vil de blive tilbudt indkvartering i karantæne på Center Brovst i Nordjylland eller Center Gribskov i Nordsjælland, hvor der er karantænefaciliteter. Røde Kors vil stå for transporten. Hvis man konstateres smittet og nægter at tage imod tilbud om isolation, kan man blive påbudt at lade sig isolere af sundhedsmyndighederne.

- Lige nu er der en gruppe af hjemløse udlændinge uden lovligt ophold, som risikerer at blive smittet. Det er skidt for dem selv og kan være en fare for andre. Derfor kan de nu blive testet. For eksempel af en udkørende enhed, der allerede tester andre socialt udsatte. Hvis de testes positive, vil de blive sendt i karantæne på et asylcenter. Her står der en seng og mad klar til dem. Der er også sundhedstilbud klar. Ligesom de kan tilbydes behandling for stofmisbrug. Efter håndteringen af Corona skal udlændinge, der opholder sig illegalt, selvfølgelig sendes hjem. Det ændrer vi ikke på, siger Mattias Tesfaye i pressemeddelelsen.