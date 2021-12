Coronastatus: Sådan er tallene i Nordjylland

NORDJYLLAND:Mens antallet af indlagte med coronavirus på landets sygehuse faldt med 24 fra torsdag til fredag, kunne de nordjyske sygehuse føje en enkelt coronaramt patient mere til i forhold til torsdagens tal. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Det betyder, at der nu er 60 coronaindlagte i Nordjylland - heraf 11 på intensiv og fem i respirator.

Fra torsdag til fredag er der registreret 1594 coronatilfælde i Nordjylland - fra onsdag til torsdag var tallet 1736. På landsplan blev der fra torsdag til fredag registreret 18.695 nysmittede.

Blandt de nordjyske tilfælde er der 54 reinfektioner.

Siden torsdag er der registreret to døde med covid-19 i Nordjylland.

På baggrund af opgørelserne fra Statens Serum Institut den seneste uge, er Morsø Kommune den hårdest ramte i Nordjylland, når man ser på incidenstal. Med 449 bekræftede tilfælde har kommunen en incidens på 2241 pr. 100.000 indbyggere. Vesthimmerlands Kommune har et incidenstal på 1707 pr 100.000 efter at have registreret 620 nysmittede den seneste uge.

Læsø er den nordjyske kommune med lavest incidenstal. Her fører 9 nye smittetilfælde til incidens på 509 smittede pr. 100.000.