Coronatal stiger, men professor beroliger: - Ro på og nyd sommeren!

NORDJYLLAND:Ferien står for døren og festivaler og store sportsturneringer vil den kommende tid samle tusindvis af mennesker på ganske lidt plads. Samtidig melder Statens Serum Institut om en stigning i antallet af coronatilfælde, og flere nye undervarianter er på vej frem. Fra torsdag til fredag i denne uge blev herhjemme fundet 909 smittede blandt de 6.504 der blev testet.

Men det vækker ikke bekymring hos Lone Simonsen, professor i epidemiologi og pandemiforskning ved Roskilde Universitet.

- Jeg er ikke særlig bekymret, sommeren er her, og vi har erfaring med, at den her virus ikke har forårsaget store epidemier om sommeren i Skandinavien hverken i 2020 eller 2021, siger hun.

I Portugal har man ganske vist siden starten af maj måned set en stigende smittespredning med nu ca. 250 daglige smittetilfælde per 100.000 indbyggere. Omikron-undervarianten BA.5 dominerer, og den er også på fremmarch herhjemme. Ifølge Lone Simonsen viser data fra Portugal, at antallet af smittede har fordoble sig på en måneds tid, og det betragter hun som "ret langsomt" i forhold til de tidligere bølger.

- Denne BA.5 undervariant kommer sikkert også til at dominere herhjemme i løbet af kort tid, lyder det fra Lone Simonsen.

- Men at det er den mest almindelige variant, er ikke det samme som, at den vil foranledige en stor bølge, den tror jeg først, vi ser til efteråret, når vejret ændrer sig og skolerne genåbner.

Skal leve med den

Når den rammer, vil den ifølge Lone Simonsen formentlig ligne den omikronbølge, vi oplevede i januar, og det er positivt.

- Takket være høj vaccinedækning og vores store immunitet mod BA.2 varianten fra den store bølge i den forgangne vinter, tror jeg ikke en fremtidig BA.5 bølge vil medføre megen alvorlig sygdom og død.

Det er fortsat afgørende, om der bliver så mange indlæggelser, at der er tale om samfundskritisk sygdom, og det er der intet der tyder på.

- På et tidspunkt får vi nok en betydelig bølge, hvor mange må lægge sig syge en uges tid, men ikke mere end det, og det må vi lære at leve med, ligesom vi lever med en sæson-influenza. For denne nye virus er her for at blive, siger hun.

Selvom smittetallet lige nu stiger, skal vi ifølge Lone Simionsen ikke forvente, at der genindføres restriktioner - i Nordjylland afvikles bl.a. i juli Dana Cup med op imod 20.000 fodboldspillere og fans fra 45 lande, og den komme ikke i fare, vurderer Lone Simonsen.

Coronapas Et coronapas dokumenterer, at du er vaccineret, tidligere smittet eller testet negativ.

Fra den 31. marts 2022 er den danske del af coronapasset lukket, fordi der ikke længere er krav om coronapas iDanmark

Du kan stadig have brug for EU-visningen af coronapas i forbindelse med rejser

Derfor har du fortsat adgang til udenrigsvisningen af dit coronapas i coronapas-appen

Der er forskel på landenes krav om coronapas, og immunitet, så tjek det land du skal rejse til

De fleste skal opdatere deres coronapas-app, hvis de ikke har benyttet den for nylig. coronasmitte.dk, opdateret 4. april 2022 VIS MERE

- Jeg kan ikke forestille mig, at man vil overveje at bremse sådanne store arrangementer, siger hun.

- Vi er nødt til at lære at leve med den her virus, og så længe den ikke udvikler sig og bliver mere alvorlig end den Omikron variant, der ramte os i denne vinter, er der ikke grund til at indføre begrænsninger i vores liv, fastslår Lone Simonsen, der ikke forventer, at stigningen vil berøre ferierejser - hverken ud eller ind af Danmark.

Genopfrisk vaner

Når det så er sagt, vil det være oplagt at genopfriske de gode vaner, vi tillagde os under den store smittebølge. Spritte af, lufte ud, blive hjemme hvis man er syg. Almindelig god hygiejne og sund fornuft.

- Det må være vores "lesson learned" fra den her pandemi, at man kan opnå meget godt ved blot at tænke sig om, være lidt forsigtig og passe på ikke at smitte andre og blive hjemme hvis man har symptomer. Nøjagtig som hvis der var tale om en sæson-influenza epidemi, lyder anbefalingen fra Lone Simonsen.

Hun erkender, at det kan være vanskeligt at tage forholdsregler, når vi ikke længere bliver testet og derfor ikke ved om vi er ramt af covid-19.

- Men man kan opnå meget på f.eks. en arbejdsplads, hvis dem som har symptomer, undlader at møde op - uanset om det så måtte være covid-19 , influenza eller noget helt tredje de er smittet med.

Bekymring for sårbare

Lone Simonsens største bekymring i en fremtidig bølge gælder de ældste og mest sårbare, for det er efterhånden længe siden, de fik deres seneste vaccinestik.

- Vi må især se på, hvordan vi kan beskytte ældre på plejehjem bedre, for det er det værste sted vi kan få smitten ind.

- Det er vanskeligt at beskytte ældre og sårbare, og de er i den højeste risiko for at blive alvorligt syge. Så jeg forventer, at de skal vaccineres igen inden næste bølge, lyder det fra Lone Simonsen, der også opfordrer familiemedlemmer med symptomer til at tage særligt hensyn når de skal på plejehjemsbesøg eller besøg i hjemmet.

Nye undervarianter

Ifølge SSI’s seneste tendensrapport steg antallet af nye bekræftede covid-19-tilfælde fra 3.290 i uge 21 til 3.805 tilfælde i uge 22. Det svarer til en stigning på knap 16% på en uge. Det er dog sket fra et lavt udgangspunkt. Samtidig har antallet af tests ligget stabilt i de to uger. Stigningen skyldes derfor ikke, at flere er blevet testet.

Ifølge Statens Serum Institut ser de nye varianter ud til at have mindre følsomhed over for både den immunitet, folk har fået via covid-19-vaccinerne, og immuniteten ved at have været smittet tidligere.

"Dog er langt størstedelen af de påviste BA.5-tilfælde i Danmark fortsat blandt personer, der ikke tidligere har været smittet, skriver SSI’s faglige direktør Tyra Grove Krause i den seneste opdatering, hvor hun vurderer, at der er "høj sandsynlighed for, at antallet af nye covid-19-tilfælde generelt kommer til at stige i de kommende uger".

For at være klar, hvis coronavirus på ny spreder sig i samfundet senere på året, er myndighederne i øjeblikket i gang med at lægge forskellige planer til, hvordan det skal håndteres, meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fredag.

Han siger, at man gerne vil undgå nedlukning og restriktioner som følge af coronasmitten. Derfor bliver vaccination ifølge Heunicke et redskab, der igen skal i brug - det vil være den ældre del af befolkningen, som bliver vaccineret først, siger han.