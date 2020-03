Coronavirus rammer ikke kun personer: Hele den politiske dagsorden er smittet

analyse

KØBENHAVN:Aflysninger, kursfald, hamstring og sygdom. Den nye coronavirus hærger. Er der så meget som en prik af lys i mørket ud over bedre plads på vejene og mindre CO2 udslip?

Ja. Den lysende prik findes. Forhandlingerne fortsætter om mere retfærdig kommunal udligning mellem rige og fattigere kommuner. Fredag skal Radikale Venstre mødes med den socialdemokratiske regering. Regeringen mødte Venstre i søndags.

Forhandlingerne trængte til, at noget andet tog opmærksomheden efter en stribe fadæser fra regeringen. Med støtte fra den meget veltalende direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, giver corona-krisen en lejlighed til, at regeringen kan demonstrere evne til styr på tingene.

Det var der ikke så meget af i udligningssagen. Først kom der misvisende tal. Så afslørede en fejlsendt mail en lyssky plan om socialdemokratiske angreb på Venstre med misbrug af oplysninger fra forhandlingerne. Skandalen blev i sidste uge kronet med, at et embedsmandsnotat om Venstres holdninger blev lækket til pressen. For at støve sin troværdighed af, meldte regeringen lækket til politiet.

Roderiet kostede noget politisk. Allerede efter den lækkede mail fik Venstre en indrømmelse for at gøre stemningen god igen. Socialdemokratiske vestegnskommuner med mange indvandrere skulle ikke have helt så mange penge, som der ellers var lagt op til. Men de er ikke færdige med at tale om udlændinge i forhandlingerne, som godt kan vare et par måneder endnu.

Mange aftaler står i kø

I forvejen stod en stribe aftaler og reformer i kø til efter udligningsforhandlingerne. De kommer længere ned i køen på grund af virusset.

Det gælder det helt store slagnummer om tidligere pension til nedslidte som Arne. Det gælder veje og anden infrastruktur som omkring Limfjorden. Det gælder klimahandlingsplan. Og det gælder paradoksalt nok også en aftale om mere lighed i sundhed og mere personale.

Corona-krisen kan overhale den planlagte sundhedsaftale indenom og sætte lys på uventede gode og dårlige sider af sundhedssystemet, så dagsordenen skal skrives om.

Det blev den allerede torsdag, da Folketinget hastebehandlede et lovforslag, som giver myndighederne adgang til private hjem uden retskendelse og tvinge borgere til vaccination og karantæne.