Da landet lukkede ned: Disse varer købte vi i vildskab

KØBENHAVN:Meldingen var klar, da statsminister Mette Frederiksen (S) for et år siden meddelte, at Danmark lukkede ned: Der var ikke brug for at hamstre varer.

Brød.9: Allerede om aftenen efter det nu historiske pressemøde skyndte danskerne sig alligevel i supermarkederne, og særligt dagen efter - 12. marts - var travl i butikkerne.

Her havde Coop, der blandt andet står bag Kvickly og Fakta, et salg, der svarer til tre travle juledage, fortæller kommunikations- og analysechef Lars Aarup.

- Vi solgte rigtig meget toiletpapir dagen og ugen efter. Faktisk så meget, at der gik halvanden måned, før vi kunne se, at salget var oppe på det normale igen, fortæller han.

Også i Rema 1000 blev der solgt meget toiletpapir efter pressemødet. Det lå øverst på listen over, hvad kunderne købte, da landet blev lukket ned.

På tre dage blev der solgt nok til, at det kunne blive rullet rundt om jorden - 12 gange, skriver kædens kommunikationschef, Jonas Schrøder, på Twitter.

Top 10: Det købte vores kunder, da @regeringDK lukkede landet 11. marts sidste år 🤓:



Toiletpapir

Dåseøl

Kleenex

Kanelgifler

Mel

Tørgær

Boller i karry på frost

Hindbærsnitter

Ris

Pasta



🤷🏻‍♂️😀#COVID19dk — Jonas Schrøder (@JonasSchroder) March 11, 2021

I dagene efter pressemødet faldt salget i Coops butikker, da danskerne havde fået fyldt fryseren og køleskabene. Men 17. marts kom der endnu en stor stigning efter et nyt pressemøde.

Her strammede statsministeren restriktionerne yderligere, inden dronning Margrethe i en tale opfordrede til, at danskerne fulgte myndighedernes råd.

Trods fyldte indkøbsvogne mener Lars Aarup dog ikke, at danskerne hamstrede varer, da nedlukningen blev annonceret.

- Vi oplevede ikke hamstring i klassisk forstand, hvor der er en, som rydder en hel hylde foran næsen på den næste. Men der var mange, som købte mange varer på én gang, lyder det fra analysechefen.

Han understreger samtidig, at der ikke på noget tidspunkt manglede toiletpapir eller andre varer.

- Der var på intet tidspunkt fødevaremangel. Der var lidt flaskehalsproblemer, for vi handlede anderledes, end vi plejede - andre steder og på andre tider.

- Det betød, at vores systemer havde lidt svært ved at forudsige, hvor mange af varerne der skulle hen til butikkerne. Så der var lidt tomme hylder engang imellem - men aldrig fødevaremangel, siger Lars Aarup.

/ritzau/