Da Niels Juels kanoner endte i Nordjylland

Kører du til Frederikshavn ad E45, så er det svært ikke at lægge mærke til Bangsbo Fort og de kanonstillinger, der ligger langs vejen på den gamle kystskrænt i 60-70 meter længere oppe. Og lige netop dagen i dag knytter sig til stedet og de kanoner, der stadig står i tre af de fire oprindelige bunkere.

Den historie begynder dog et helt andet sted, nemlig i Issefjorden.

Kanonerne blev nemlig bjærget fra det danske artilleriskib "Niels Juel", der netop 29. august 1943 blev sat på grund i Nykøbing Bugt ud for herregården Annebjerg, efter skibet forsøgte at undslippe den tyske besættelsesmagt, der netop denne dag stormede det danske forsvars kaserner og Marinestation Holmen for at opløse og afvæbne det danske forsvar.

Niels Juels flugtforsøg lykkedes som sagt ikke. Skibet var et par dage forinden blevet nødt til at gå til kaj for at tanke vand til kedlerne i Holbæk, der ligger nogenlunde så langt inde i Issefjorden, som man kan komme. Den oprindelige plan var at tanke ved Kyndbyværket og så ligge for anker ud for Hundested. Man vidste godt, at noget var under opsejling fra tysk side, og fra Hundested ville et flugtforsøg være hurtigt ud af havnen og roret til styrbord, så var man efter kort tids sejlads på åbent hav i Kattegat.

Tre af de oprindelige fire kanoner fra Niels Juel findes stadig i kanonstililngerne i Bangsbo Fort. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Så da tyskerne tidligt om morgenen 29. august satte Operation Safari i gang havde Niels Juel en hel del længere sejlads for at komme ud i åbent hav end tænkt. Skibet blev angrebet af tyske jagerbombere og efter en kort kamp, hvor skibet blev ramt, opgav skibschefen kommandørkaptajn Westermann at undslippe til Sverige.

I stedet blev Niels Juel med fuld kraft altså sat på grund på lavt vand i Nykøbing Bugt, hvor besætningen ødelagde så meget som muligt om bord, inden tyskerne bordede og overtog skibet. Det skete først om morgenen 30. august.

En kuriøs detalje er, at selv om skibet stod solidt på grunden, så blev ankeret kastet, så man i hvert fald af navn havde fulgt den ordre om at ankre op, som man havde fået fra Søværnskommandoen.

Trods besætningens forsøg på at gøre skibet ubrugeligt, så var skaderne på Niels Juel ikke større, end at tyskerne bjærgede skibet, fik det sat i stand og i 1944 indgik det i den tyske flåde under navnet "Nordland", hvor det fungerede som skoleskib, men med en anden bevæbning end den oprindelige danske.

Her vender historien tilbage til Frederikshavn - og også Kettrup Bjerge ved Løkken, i øvrigt - hvor fire af Niels Juels 15-centimeter kanoner i 1944 blev installeret i nybyggede kanonbunkers på Stützpunkt Süd, som Bangsbo Fort hed under tysk kommando. Kanonerne havde en rækkevidde på knap 20 kilometer, og de skulle beskytte Frederikshavn Havn mod angreb fra søsiden.

Kontrafaktisk historieskrivning er en svær gerne, men havde Niels Juel fået kajplads i Hundested, havde skibet under alle omstændigheder mødt sin skæbne på så dybt vand, at en bjærgning havde været umulig - og så var skibets kanoner aldrig endt på et kystfort i Frederikshavn.

"Nordland" mødte sit endeligt 3. maj 1945 i farvandet ud for Eckernförde i Tyskland, hvor det blev beordret sænket af dets tyske skibschef, efter besætningen var blevet sat på land. På den måde endte Niels Juel altså med at blive beordret ødelagt to gange i sit liv.

Vraget ligget stadig på bunden af fjorden på omkring 30 meter vand.