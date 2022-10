Dårligt arbejdsmiljø i IT-afdeling koster to ledere jobbet

AALBORG:Episoder med webkamera førte formentlig til udsagn om overvågning. Undersøgelse har dog samtidig afdækket problemer med arbejdsmiljøet, der fører til, at der er indgået en fratrædelsesaftale med to ledere i IT-afsnittet i Job og Velfærd.



En sag, der startede med anonyme breve til kommunens ledelse om, at der skulle have fundet overvågning sted i IT-afsnittet af Job og Velfærd i Aalborg Kommune ender nu med, at to ledere i IT-afsnittet er blevet fyret. Ikke på grund af den påståede overvågning, men fordi en undersøgelse af overvågningen afdækkede problemet med arbejdsmiljøet, der åbenbart falder tilbage på de nu fratrådte ledere.

Det oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Da sagen om den påståede overvågning kom frem, blev der bestilt en uvildige undersøgelse af sagen, der er udarbejdet af konsulenter fra Komponent.

Konklusionen er ifølge Aalborg Kommune, at udsagnene om overvågning formentlig bunder i allerede kendte episoder fra 2020, hvor der kortvarigt har været en uhensigtsmæssig opstilling af webkameraer ved hhv. et kontor og et indgangsparti. Disse episoder har tidligere været omtalt i medierne. Der er ikke noget i de tekniske undersøgelser, der peger på, at der har været andre eksempler på uautoriseret brug af IT-udstyr eller overvågning.

Til gengæld viste undersøgelsen altså, at der var problemer med arbejdsmiljøet, hvilket kostede de to ledere jobbet.

- Vi kan af hensyn til de berørte ikke gå i detaljer, men rapporten konkluderer, at der er problemer med arbejdsmiljøet i IT-afsnittet. Blandt andet viser undersøgelsen, at der er en polarisering i medarbejdergruppen, hvor ikke alle føler sig set og værdsat. Her er vores konklusion, at der brug for nogle ændringer i kulturen i IT-afsnittet, og at det ikke kan opnås uden nye kræfter på ledelsessiden, fortæller direktør Arne Lund Kristensen, Job og Velfærd.

Undersøgelsen er foretaget af konsulentfirmaet Komponent. Her i indgår mere end 60 anonyme interviews, der omfatter samtlige nuværende medarbejdere - lige som tidligere medarbejdere blev inviteret til at deltage. Der er desuden fulgt op med yderligere interviews på de temaer, der er kommet op i løbet af undersøgelsen.

Derudover har der været etableret en særlig whistleblowerordning, hvor alle har haft mulighed for at henvende sig. Endelig er der gennemført en omfattende teknisk undersøgelse i forhold til hvilket IT-udstyr, der er blevet indkøbt, og hvordan det pågældende udstyr har været anvendt.

Job og Velfærd vil nu fremsende undersøgelsen til Datatilsynet.