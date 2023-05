Dagen derpå: Se billeder og video af partystemning for alle pengene

AALBORG:Karnevalsfesten er forbi for denne omgang, og tilbage er nu blot at få fjernet de sidste spor af over 100.000 feststemte mennesker, som lørdag vandrede rundt i Aalborgs centrale gader og forvandlede Kildeparken til et hav af farver, konfetti, glimmer og glæde.

Først et lille tilbageblik fanget på film:

Vi har samlet de bedste billeder fra festen, som du kan bladre igennem, uanset om du fulgte med i karnevalet hjemme fra sofaen, eller søndag er én af dem, der ligger med en tiltrængt kold cola inden for rækkevidde.

Dagen derpå: Her var festen

30



























































Se også de øvrige billedgallerier fra karneval anno 2023: