Dagplejere, pædagoger og forældre er bekymrede: - Jeg er slet ikke vild med, at mine børn skal være prøveklude

NORDJYLLAND:Da statsministeren 6 april luftede ideen om gradvist at genåbne Danmark, kom det bag på flere, at det er de yngre børn, som først skal sendes ud i institutionerne. Dagplejer, børnehaver, fritidsordninger og 0-5 klasse på folkeskolerne vil genåbne efter påske, hvis alt går efter statsministerens plan.

Selvom genåbningen skal skabe arbejdsro til forældre hjemme i huset, skaber det ikke ro blandt alle de ansatte, som skal tage sig af børnene i institutionerne.

Kan man holde børn adskilt?

Majbritt Holm er mor til to, dagplejer og formand for Forening for Privat Børnepasning i Nordjylland. Hun står blandt andet for at formidle kontakten mellem godt 220 private dagplejere og landsdelens kommuner. Hun og flere af foreningens medlemmer er bekymrede.

- De andre dagplejere begyndte at skrive til mig lige efter statsministerens tale. På mail og på Facebook, siger Majbritt Holm, og fortsætter:

- Det er især to spørgsmål de stillede: Hvordan starter vi sikkerhedsmæssigt korrekt op? Og så spørgsmålet om håndspritten, som vi har svært ved at få fat på lige nu. Hvordan får vi fat på den, så vi kan holde hygiejnen?

- Jeg vil gå ud og anbefale at man sætter noget af sit legetøj væk, og kun bruger det der kan komme i vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, siger Majbritt Holm, formand for Forening for Privat Børnepasning i Nordjylland. Arkivfoto: Bente Poder

Der er flere bekymringer for dagplejernes side, som føler, at de står i en "venteposition", fortæller Majbritt Holm. Hun afventer svar fra kommunen om hvordan det i praksis skal ske, når eller hvis dagplejerne skal åbne igen efter påske. Præcist hvordan genåbningen skal foregå, er nemlig noget myndighederne, kommunerne, lederne og medarbejderne skal finde ud af i fællesskab.

- Jeg håber på, at der bliver fundet en løsning, så vi ikke går fra 0-100 fra dag et. Det synes jeg, personligt ikke er særlig godt. Der er en masse tiltag, der skal tages og en masse rengøring, der skal ind over, så vi skal også alle sammen have tid til at omstille os, siger Majbritt Holm.

Bekymringen overfor de yngre børn har også spredt sig på Facebook kort efter Mette Frederiksens pressemøde. Her er flere pædagoger og forældre kommet på banen.

Bekymrede forældre og pædagoger

Meningerne er mange om åbningen efter påske - både for og imod - og herunder er samlet flere synspunkter fra Facebook. Af hensyn til personerne er navnene anonymiseret.

En pædagog i indskolingen skriver: "Tja er sku ikke helt tryg ved den nye plan. Havde håbet på de startede med de store elever, som trods alt kan forstå det med afstanden. Og ikke de små, som af naturlige årsager ikke kan det."

En anden pædagog og mor til to skriver: "Jeg er slet ikke vild med at mig/vi og mine/vores børn nu skal være prøveklude!!"

En mor skriver: "Er ikke et sekund i tvivl om mine unger gerne vil i skole og se deres venner. Dog er jeg heller ikke et sekund i tvivl om, at det især for Simone [hendes datter red.] vil være svært at forstå de restriktioner, der følger med. Jeg synes, det er meget ambivalent som mor."

- Vi kan ikke forvente, at alle skoler kan være klar til at åbne 15 april Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

En kvinde på 50 år har en anden holdning: "Jeg synes, det giver mening at de små skal afsted, så forældrene kan arbejde igen."

En børnehavepædagog skriver: "Jeg er bare lige nødt til at sige, som personale i børnehave, at børn er så død-uhygiejniske! Vores job består af at give omsorg - det er fisme svært at forklare så små børn, at vi gerne vil trøste, men skal holde afstand - at de gerne vil kramme alle deres savnede venner, men de skal holde afstand."

En lærer skriver: "Der er ingen tvivl om, at vi skal tænke anderledes og uden værnemidler og nok steder at vaske hænder - ja, så bliver vi udfordret."

Hvis danskerne står sammen om at holde afstand over påsken, vil skolerne åbne trods bekymringer. Men det kan gå hen og blive forskelligt hvordan hver enkelt kommune håndterer det.

Ikke alle skoler åbner

Ved Skolelederforeningen afventer man retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen, om hvilke forholdsregler folkeskolerne skal tage. Det drejer sig om antallet af elever i klassen og krav til rengøringen. Åbningen skal være "blød", siger næstformand i Skolelederforeningen, Dorte Andreas. Derfor bliver det sandsynligvis ikke alle skoler, som kommer til at åbne med det samme.

- Vi kan ikke forvente, at alle skoler kan være klar til at åbne 15 april, men at det sker i det tempo, som skolerne bliver klar og kan nå at leve op til retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen, siger hun og fortsætter:

- Der er så stor forskel på de enkelte skoler. Nogle vil måske være nødt til at lave skiftehold midt på dagen, så nogen kommer i SFO og andre får undervisning. Samtidig skal der være rengøring imellem skiftene.

Den store forskel mellem skoler er særligt set i forhold til størrelsen af bygningernes lokaler. Ældre byskoler har generelt mindre lokaler, som kan give en udfordring med at samle eleverne forklarer Dorte Andres. Ligeledes kan de mindre skoler, som kun har 0-6 klasser, få en udfordring, da de ikke har mange lokaler til overs at dele eleverne ud på.

- Jeg har lige talt med en skoleleder, som tager kontakt til den lokale præst, for at høre om de kunne låne lokaler der. Det er det med, at tage aller muligheder i brug for at få spredt børnene, men samtidig skal de jo også undervises. Det hele afhænger af hvilke retningslinjer sundhedsstyrelsen kommer ud med, siger Dorte Andreas, næstformand for Skolelederforeningen. Pressefoto

Flere pædagoger og forældre er bekymret over, at det er de yngre børn som skal sendes først i skole, da de kan være svære at få til at holde afstand. Er det også en bekymring i deler?

- Jeg vil sige det på den måde, at i og med at sundhedsstyrelsen og regeringen peger på, at det her er en måde at genåbne samfundet på, som er forsvarlig, så har vi fuld tillid til, at så er det også det. Vi skal jo have samfundet stille og roligt genåbnet igen, lyder det fra Dorte Andreas.

Skolelederforeningen forventer at modtage retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen sent tirsdag 7 april. Når de er modtaget kan myndighederne, kommunerne, lederne og medarbejderne på de enkelte skoler begynde arbejdet med planlægge hvordan åbningen skal ske. Og det kan som nævnt variere fra skole til skole.