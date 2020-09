Danmark når højeste antal smittede siden april

DANMARK:Der er registreret 317 nye tilfælde af covid-19 i Danmark det seneste døgn.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til Dansk Erhvervs Årsdag torsdag eftermiddag.

Det er det højeste antal siden 8. april, hvor der var 408 nye smittetilfælde.

Det hører dog med til at historien, at langt flere nu testes for covid-19. Derfor opdages der givetvis flere tilfælde i dag end i foråret.

Torsdagens smittetal er det femtehøjeste, der er registreret på én dag under epidemien.

Det er også væsentligt højere end onsdagens tal, hvor der blev registreret 251 nye smittetilfælde med covid-19.

Antallet af indlagte mellem tirsdag og onsdag steg da med to. Dermed var antallet af indlagte 30, hvilket er det højeste siden juni.

Fem af dem lå på intensivafdeling, og af dem var to tilkoblet respirator.

/ritzau/