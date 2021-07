Danmark slår Tjekkiet: Kneben sejr sender landsholdet i EM-semifinalen

FODBOLD:Det danske fodboldlandshold fortsætter med at imponere og er nu kommet et skridt tættere på en gentagelse af EM-triumfen fra 1992.

For første gang siden jubelåret er Danmark nemlig klar til en EM-semifinale.

Det er en kendsgerning, efter at Danmark lørdag aften vandt en underholdende kvartfinale med 2-1 over Tjekkiet.

Et tidligt hovedstødsmål af Thomas Delaney var et varsel om en god dansk aften i Baku, og da Kasper Dolberg sendte Danmark på 2-0 kort før pausen, var billetten til semifinalen næsten i hånden på de danske spillere.

Kort inde i anden halvleg genetablerede tjekkerne dog spændingen med EM-topscorer Patrik Schicks reducering, men Danmark krigede sejren og semifinalepladsen hjem.

Semifinalen spilles onsdag på ikoniske Wembley i London. Modstanderen bliver enten England eller Ukraine.

I de første fire EM-kampe havde Danmark et enormt overtag på tribunerne, og det var sådan set også tilfældet i Baku, selv om antallet af danske fans var reduceret i forhold til tidligere under slutrunden.

1000-1500 danske fans havde taget den lange og halvbesværlige vej til det absolut østligste af Europa, mens der kun var meget få tjekker på plads i Aserbajdsjans hovedstad.

Den danske fandelegation brillerede med vokal opbakning fra længe før kampstart og gennem samtlige 90 minutter.

Foruden en række dannebrogsflag med bynavne fra det meste af landet, var der også medbragt et stort banner med en tekst, der både hyldede Christian Eriksen og samtidig fungerede som en reference til nationalsangen om Kong Christian. ”I røg og damp for Chris10an” stod der på banneret.

De fleste danske fans var samlet nederst i det ene hjørne på stadion og var mandsopdækket af lokale sikkerheds- og servicefolk.

Fra de pladser kan fansene dog have misset detaljer fra kampen, for en af ulemperne ved det store olympiske stadion i Baku er, at der er enormt langt fra tilskuerpladserne til banen. Det påvirkede dog ikke stemningen.

Da kampen blev sparket i gang klokken 20 lokal tid, viste temperaturen 28 grader, og sammenholdt med den høje luftfugtighed var det formentlig forklaringen på, at tempoet i perioder var lavt, og spilstoppene længere. Men varmen var absolut ingen hindring mod god underholdning.

Landstræner Kasper Hjulmand har i ugevis gentaget budskabet om, hvor vigtig forberedelse er. Den lektie er tilsyneladende ikke terpet igen og igen i Tjekkiet.

I hvert fald glemte tjekkerne fuldstændig at dække en af Danmarks bedste hovedstødsspillere op ved kampens første hjørnespark i det femte minut. Derfor kunne Thomas Delaney ugeneret stige til vejrs og pande Danmark i front.

Otte minutter senere var Danmark tæt på 2-0, da Mikkel Damsgaard blev sendt i dybden med en usædvanlig lang aflevering af Pierre-Emile Højbjerg. Den 21-årige fødselar fik trillet bolden uden om målmand Tomás Vaclík, men en forsvarsspiller nåede tilbage og opsnappede den.

Kampens andet mål - hvad end det var til Danmark eller Tjekkiet - lå og ventede i luften, men målet kom først lige før pausen.

Indtil da havde begge hold haft flere gode målchancer, men enten var afslutningerne uden for målrammen, eller også stod Kasper Schmeichel eller målmandskollega Tomás Vaclík i vejen.

Den tjekkiske keeper var dog fuldstændig prisgivet, da der på ny var dansk jubel i Baku.

Joakim Mæhle fik en god bold i dybden, og den formstærke wingback serverede bolden perfekt med et verdensklasseindlæg med ydersiden, så Kasper Dolberg tæt under mål kunne helflugte den i nettet.

Nede med 0-2 lavede tjekkerne en dobbeltudskiftning i pausen og fik hurtigt styrket håbet om et comeback med en reducering.

Premier League-backen Vladimír Coufal smed bolden ind til Patrik Schick, der kom først på bolden og flugtede den i mål, så han er delt EM-topscorer med fem fuldtræffere.

Danmarks modtræk var at sende Christian Nørgaard og Yussuf Poulsen på banen, og de to kombinerede sig frem til en god mulighed kort efter. I det hele taget var Yussuf Poulsen et livligt indslag, og han stod bag en stribe af Danmarks bedste muligheder i anden halvleg.

Den største chance tilfaldt dog Joakim Mæhle, da han ti minutter før tid brændte en friløber.

Kasper Hjulmand sad i store dele af første halvleg på en køleboks, men store dele af anden halvleg tog han stående, mens han flittigt opildnede og instruerede de danske spillere helt ude ved sidelinjen.

Dessinerne virkede, og drømmen om endnu en EM-triumf lever mindst fire døgn endnu.

/ritzau/