Danmark vinder EM for kokke i Ungarn: Nordjyske Elisabeth var med

BUDAPEST:- Det er det største, jeg har prøvet indtil videre. Hold kæft, jeg er glad for, at jeg turde gå efter det. Det har været min drøm længe, og jeg har aldrig troet, at jeg ville få lov til at være med. Tænk, at stå på så stor en scene og på det niveau, siger hun.

Det er egentlig køkkenchef på Søllerød Kro, Brian Mark Hansen, der er Danmarks deltager ved Bocuse d'Or. 23-årige Elisabeth Madsen er med som hans commis, en medhjælper der arbejder i køkkenet på lige fod og tæt med "chefen".

Han var ovenud begejstret for sin commis.

- Hun kunne være min datter, for hun har lige så meget ro og balance, som jeg selv har. Vi er begge vant til at gå efter den gode smag, jeg på kroen (Søllerød Kro) og hun på Svinkløv hos Kenneth Toft-Hansen. Vi hviler godt i hinanden og er et homogent team, siger Brian Mark Hansen, der virkede en smule overrasket over sejren.

- Vi havde ikke regnet med andet end at gå videre. Det var det eneste, der var målet, siger han.

Præmieoverrækkelsen var nervepirrende for Elisabeth Madsen, der aldrig rigtig troede på det. Den forsigtige himmerlænding stod og så, at Sverige fik prisen for bedste commis. Så var der andre, der vandt for bedste tallerken og andre igen for bedste fad. Danmark fik heller ikke tredjepladsen eller andenpladsen, og så var alt håb ude.

- Jeg troede overhovedet ikke på, at vi kunne vinde. Da de råbte andenpladsen op, så tænkte jeg, at vi nok slet ikke er blandt de ti bedste og videre til Lyon, siger en nu meget lettet Elisabeth Madsen.

Ikke engang da Danmark blev udråbt som vinder, troede hun på det.

- Det er ikke gået op for mig endnu, sagde hun, da hun kom ned fra podiet og fik en telefon i hånden sammen med guldmedaljen.

- Det har været de vildeste to måneder, men sammen med Brian er det bare gået op i en højere enhed, siger hun og skal sammen med de andre en tur i byen i Budapest.

- Jeg skal fyre den af, griner hun.

Om lidt er hun tilbage i bakkerne omkring Svinkløv Badehotel og en sommersæson med nogle afstikkere til Hotel- og Restaurantskolen i Valby for at mødes med Brian og tænke tanker om vm.

Til oktober får de udstukket opgaven, og så gælder det 100 procent træning, træning og træning.

Vores traditionelle konkurrenter Norge blev nummer tre, mens Ungarn tog andenpladsen.

Nu gælder det VM-finalen, der i modsætning til EM altid foregår i Lyon i Frankrig. Det sker 23. og 24. januar 2023, så holdet har lidt længere tid end to måneder til at forberede sig.