Danmarksdemokraterne går tilbage, men Støjberg står stadig stærkt i Nordjylland

Selvfølgelig er Inger Støjberg stadig populær. Selvfølgelig skal hun og Danmarksdemokraterne nok komme i Folketinget. Men efter en nærmest flyvende start på valgkampen er opturen gået noget i stå.

I starten af valgkampen stod partiet konsekvent til at få omkring ti procent af stemmerne, men det tal er nu faldet med mindst et par procent. JyllandsPosten har lavet et gennemsnit af alle de nyeste målinger, og her står Danmarksdemokraterne til at få 7.5 procent og 14 mandater.

Men i Nordjylland ser målingerne markant bedre ud. I Nordjyskes egen Panel Nordjylland undersøgelse svarer 12 procent af de 1459 adspurgte, at de vil stemme på Inger Støjberg - andre ti procent vil overveje det.

I en Epinion-måling lavet for DR står Danmarksdemokraterne ligeledes til et godt nordjysk valg. 13.2 procent af de 624 adspurgte nordjyder vil stemme på Inger Støjbergs parti, og holder den måling kan partiet godt ende med at få tre nordjyske kandidater valgt ind.

- Nu kommer der rigtigt mange meningsmålinger i en valgkamp, og de ændrer sig hele tiden. Det er vigtigt, at huske på, at de højest kan tages som et øjebliksbillede. Men selvfølgelig er vi glade for, at det ser godt ud i Nordjylland, siger partiets gruppeformand, Peter Skaarup.

I står godt i Nordjylland end i resten af landet. Er forklaringen den enkle, at Støjberg stiller op her?

- Her har vi har det bedste kort af alle. Inger Støjberg betyder selvfølgelig rigtig meget.

På landsplan er I forsvundet lidt ud af valgkampen. Hvorfor?

- Vi er et nyt parti, der er startet helt forfra. Økonomisk kan vi slet ikke matche de andre partier når det handler om at føre kampagne. Ingen vil være misundelige på vores kampagnebudget. Vi har højst en tiendedel af deres budget.

I tidligere målinger har I stået til op mod 20 mandater, nu ligger I nærmere til 14-15 stykker. Er det en skuffelse?

- Nej. Vi er bestemt ikke kede af det niveau. Selvom det ikke er 10 pct. er det stadig vanvittig flot for et nyt parti. Det er ekstremt svært at starte et nyt parti og opnå valg i Danmark.

Tager stemmer fra V og DF

At Inger Støjbergs navn ved valget 1. november står på stemmesedlen i Nordjylland rammer især to partiet hårdt. Hun ser ud til at tage en stor del af de knap 10 procent, der stemte på Dansk Folkeparti ved seneste valg. I målingen fra Epinion står Dansk Folkeparti til bare 1.7 procent, og når altså ikke over spærregrænsen.

Også Støjbergs gamle parti bliver hårdt ramt. Ved seneste valg fik Venstre 26,8 procent af de nordjyske stemmer, men i målingen er de tæt på en halvering, og står til at få 14,6 procent.

Heller ikke for de nordjyske konservative er målingen rar læsning - de står til 5.4 procent, og er dermed kun 0.2 procent større end Liberal Alliance.

Socialdemokratiet står - igen - til at blive det klart største parti i Nordjylland. I Epinions måling står Socialdemokratiet til at få 31,2 procent af de nordjyske stemmer mod 33,9 procent ved sidste valg.