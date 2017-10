Danske computerspil i stærk vækst

NORDJYLLAND: For første gang er der nu udarbejdet en officiel oversigt over danskudviklede digitale spil. Formålet er at skabe overblik over branchen, dokumentere produktionen og etablere et nyt startsted for fremtidig research i danske spil. Udgivelsen "Danske Digitale Spil" er lavet af DFI’s Spilordning i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek og Interactive Denmark.

Danmark har en stor spilbranche, der både har skabt mobilspil med over en milliard downloads og store prisvindende konsolspil - men som ikke mindst også består af en rig underskov af kunstneriske idéer og udtryk. Det ses for første gang tydeligt med udgivelsen "Danske Digitale Spil", der består af en samlet liste over danske spiludgivelser i perioden 2014 til 2016, inklusive information om spillenes platform og udvikler, trailers til de største produktioner, interviews med centrale personer og nøgletal for spilbranchen.

Listerne viser, at det årlige antal danske spilproduktioner er steget fra 66 titler i 2014 til 118 titler i 2016.

"Danske Digitale Spil" er udarbejdet af DFI’s Spilordning i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek og Interactive Denmark.

Se årslisten over udgivne danske spil her

