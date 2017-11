Datacentral koster Spar Nord nedjustering

AALBORG: Nedskrivningen af værdien af andelen i datacentralen BEC betyder, at Spar Nord reducerer sine forventninger til basisindtjeningen før nedskrivninger i 2017 fra 1250 millioner kroner til 1200 millioner kroner.

Det fremgår af bankens regnskab for årets første ni måneder.

Det er krav fra Finanstilsynet, der indirekte har tvunget Spar Nord til at nedskrive værdien af andelen i BEC med 54 millioner kroner i forbindelse med indfasningen af de nye "NEP-regler".

Overskud voksede

Spar Nord opnåede i 2017 et resultat efter skat på 799 millioner kroner i perioden svarende til en egenkapitalforrentning på 13,1 procent på årsbasis.

Resultatet er 16 procent højere end i den samme periode i 2016 og betegnes af bankens ledelse som "tilfredsstillende".

Fremgangen skyldes primært, at nedskrivninger på udlån er faldet drastisk mellem de to perioder.

Bankens nettorenteindtægter er faldet med godt fire procent mellem 2016 og 2017.

- Samlet set er resultatet tilfredsstillende for os. Det går godt i dansk økonomi, og det betyder større investeringslyst og stigende efterspørgsel efter finansiering i form af banklån og realkredit. Både privat- og erhvervskunder er kendetegnet ved sunde økonomier i en grad, så vi nu forventer, at nedskrivningerne for året som helhed vil lyde på et rundt nul, siger Lasse Nyby, administrerende direktør i Spar Nord.