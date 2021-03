Store elever må møde i skole - men i disse kommuner er man ikke klar til at tage imod

NORDJYLLAND:Mandag morgen ringede det ind til time på de nordjyske skoler, og her var det annonceret, at afgangsklasserne kunne vende tilbage til undervisningen, men sådan har det langt fra været alle steder.

Ifølge DR Nyheder er alle skoler i Vestjylland klar til at åbne i dag, mens syv kommuner i Nordjylland ikke har kunnet nå at blive klar.

I Frederikshavn, Vesthimmerland, Rebild, Hjørring og Brønderslev kommer eleverne først tilbage i morgen, tirsdag. I Jammerbugt er skolerne klar på torsdag, mens man i Mariagerfjord Kommune kommer med en melding senere på ugen.

- Vi har fået vejledninger og procedure i løbet af weekenden, og de var ikke tydelige nok til, at vi har kunnet nå at åbne i dag, siger Berit Vinther, der er børne- og skolechef i Mariagerfjord Kommune.

Hun vil ikke forholde sig til, hvordan andre kommuner har kunnet åbne.

- De er velkommen til at åbne. Jeg kan bare sige, at når vi skal følge vejledningerne, så kan vi ikke åbne i dag, siger hun.

Berit Vinther regner med, at kommunen mandag eller tirsdag kan melde ud, hvornår afgangseleverne kan komme tilbage i skolerne. Og så kommer der besked til forældre og elever via Aula.

Det er specielt vejledningen omkring podning af eleverne, og at det kun er halvdelen af eleverne, der må komme tilbage i skolen, der ikke har været præcise nok ifølge Berit Vinther.

- Vi har skoler, hvor der er tre klasser på en årgang. Og der var vejledningen uklar om, hvordan vi skulle dele dem op. Samtidig var det uklart, hvordan vi skulle uddanne og skaffe udstyr til de, der skal pode eleverne, siger hun.

Skal køre i lang tid

I Jammerbugt fortæller konstitueret skole- og dagtilbudschef, Helle Nørgaard Pedersen, at man sent fredag modtog vejledninger og materiale fra Kommunernes Landsforening og sundhedsmyndighederne.

- Vi ser det ikke som en konkurrence om at åbne skolerne først, siger hun.

- Det er vigtigt for os, at det bliver gjort ordentligt, så vi ikke skal lukke igen. Det skal være trygt for alle både elever, forældre og undervisere.

- Vi satser på, at vi nu kan blive ved med at holde åbent, og derfor laver vi et test-setup, som vi kan køre i lang tid fremover. Vi opretter et kommunalt test-team, det kræver lidt ekstra tid, men det er den model, vi mener passer bedst til kommunen på lang sigt, siger Helle Nørgaard Pedersen, der fortæller, at man mandag, tirsdag og onsdag er ved at se på testfaciliteter, uddanne testpersonale og indhente samtykke fra forældre.

Kan ikke bare åbne døren

Det er alle afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser i Nordjylland og Vestjylland, der fra mandag kan komme tilbage hver anden uge. Det betyder, at halvdelen af eleverne kan møde i denne uge, mens den anden halvdel har fjernundervisning og så bytter de i næste uge.

En forudsætning for, at eleverne kan møde op i skolen, er ifølge sundhedsmyndighederne, at eleverne testes to gange om ugen.

- Det er ikke bare at stikke en vatpind op i næsen. Vi er ved at uddanne podere, så de er klar tirsdag morgen. Men der skal også være styr på samtykke fra forældrene i de tilfælde, hvor eleven ikke er over 15 år, og her er der også persondatalovgivning, der skal overholdes, siger Carsten Otte, der er skolechef i Brønderslev Kommune.

- Herudover skal der gøres ordentligt rent, og der skal styr på logistikken omkring, at det kun er halvdelen, der må møde op i denne uge, mens den anden halvdel må vente til næste uge. Så det er ikke bare at åbne døren og så vente på, at eleverne møder op, siger Carsten Otte.

I Brønderslev kommer halvdelen af de cirka 650 elever i 9. og 10. klasse samt specialklasseeleverne i skolen tirsdag.

- Selvom eleverne vender tilbage fra vinterferie, så kan jeg love for, at det ikke er alle, der har haft tid til at holde ferie, siger Carsten Otte.

Helt nyt skema

I Vesthimmerland fortæller skole- og dagtilbudschef, Anders Norup, at det har krævet ny skemaplanlægning, at halvdelen af afgangseleverne nu må møde på skolen.

- Vi skal have overblik over, hvilke elever og undervisere, der skal møde på skolen, og hvilke der skal have fjernundervisning i de enkelte uger. I den forbindelse er der undervisere, der skal have både fjernundervisning og undervisning på skolen, siger han.

- Vi skal også have overblik over, hvilke lokaler der skal benyttes til undervisning, og om klasser skal sidde i flere lokaler, og om det kræver flere undervisere. Nogle årgange har én eller tre klasser, og der skal vi finde ud af, hvad vi skal gøre, siger Anders Norup.

- Endelig har der været vinterferie, og vi har vurderet, at vi har haft brug for at informere elever, forældre, undervisere og andre, så alle er helt klar til i morgen.

Det er 19 kommuner i Nord- og Vestjylland, der i første omgang har fået lov til, at afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser kan møde op til undervisning.

I de øvrige dele af landet må eleverne vente til tidligst 15. marts, før de må møde op i skole, og det kun hvis smittetallene tillader det.