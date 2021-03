De færreste steder møder eleverne op til første skoledag: Eleverne må vente, til skolerne er klar

NORDJYLLAND:Mandag morgen ringede det ind til time på de nordjyske skoler, og her var det annonceret, at afgangsklasserne kunne vende tilbage til undervisningen, men sådan har det langt fra været alle steder.

De fleste kommuner har nemlig haft brug for en ekstra dag - eller i nogle tilfælde flere - før eleverne kan vende tilbage.

Brønderslev er én af de kommuner, hvor halvdelen af de cirka 50 elever i 9. og 10. klasse samt specialklasseeleverne må vente til tirsdag, før undervisningen begynder.

- Der har været en del logistik og praktiske opgaver, der skal være på plads, før vi er helt klar til, at eleverne møder op, siger Carsten Otte, der er skolechef i Brønderslev Kommune.

- Vi skal tilbyde næsetest til eleverne. Herudover skal der gøres ordentligt rent, og der skal styr på logistikken omkring, at det kun er halvdelen, der må møde op i denne uge, mens den anden halvdel må vente til næste uge. Så det er ikke bare at åbne døren og så vente på, at eleverne møder op, siger han.

- Selvom eleverne vender tilbage fra vinterferie, så kan jeg love for, at det ikke er alle, der har haft tid til at holde ferie.

Ny virkelighed

Det er alle afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser i Nordjylland og Vestjylland, der fra mandag kan komme tilbage hver anden uge. Det betyder, at halvdelen af eleverne kan møde i denne uge, mens den anden halvdel kan møde ind i næste uge.

Det er dog "under forudsætning af test to gange om ugen," lyder anbefalingen fra sundhedsmyndighederne.

- Det er ikke bare at stikke en vatpind op i næsen. Der skal være styr på samtykke fra forældrene og persondatalovgivningen. Vi skal have orienteret forældre og undervisere, så vi har vurderet, at vi havde brug for mandagen til at være helt klar, siger Carsten Otte.

- Det er - endnu engang - en ny virkelighed, som elever og undervisere møder op til, og det er vigtigt, at alle er trygge, så vi tager den tid, der er nødvendig, siger han.

I 19 kommuner i Nord- og Vestjylland kan afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser møde op til undervisning.

I de øvrige dele af landet må eleverne vente til tidligst 15. marts, før de må møde op i skole, og det kun hvis smittetallene tillader det.