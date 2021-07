De fem mest populære rejsemål i Europa: Sådan er rejsevejledningen til dem

EUROPA:Skal du ud at rejse i den kommende tid, så kan det være en forvirrende oplevelse at forsøge at finde ud af, hvilke lande der er - forholdsvis - sikre at rejse til, og hvilke skal man holde sig langt fra.

Det skyldes, at der er forskellige måder at anskue tingene på: Udenrigsministeriet har sin måde, der blandt andet også indregner, hvordan man bliver modtaget i et givet land. Skal man i karantæne eller er der fri indrejse og lignende.

Statens Serum Institut har en anden måde at farve landene gule eller grønne på. Heri indgår blandt de data, der handler om smitte og smitteudbredelse. Så man skal forsøge at holde tungen lige i munden, når man kigger på Europakort og hvordan de er farvet gule eller grønne - det afviger nemlig alt efter, hvilken myndigheds kort du kigger på.

Samtidig ændrer rejsevejledningerne fra Udenrigsministeriet sig med meget præcise mellemrum med en uge ad gangen. I den seneste tid er der således udsendt en ny rejsevejledning hver fredag mellem klokken 16 og 18.

Den nyeste rejsevejledning, der er udkommet fra Udenrigsministeriet, fredag eftermiddag 23. juli klokken 16, er der kun gule og grønne destinationer, hvis du vel at mærke holder dig til EU, som England som bekendt ikke længere er en del af.

Det betyder farverne i rejsevejledningen Hvis dit rejsemål er grønt, opfordrer vi dig til at bruge din sunde fornuft og være opmærksom på samme måde, som du ville være det i Danmark. Hvis dit rejsemål er gult, skal du være ekstra forsigtig fx ift. smitterisiko med coronavirus og være opmærksom på din personlige sikkerhed og huske at holde dig opdateret. Hvis dit rejsemål er skraveret orange, bør du undersøge om rejsen er mulig. Trods begrænset risiko for smitte med coronavirus fraråder vi alle ikke-nødvendige rejser pga. landets betydelige indrejserestriktioner, da de gør det vanskeligt eller umuligt at gennemføre en ferie for danske turister. Der kan dog være undtagelser for fx erhvervsrejsende og færdigvaccinerede. Få et overblik på Europakortet over indrejserestriktionerne for EU, Schengen og Storbritannien. Hvis dit rejsemål er orange, bør du overveje om rejsen er nødvendig. Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, når risiciene forbundet med rejsen kan være alvorlige. Erhvervsrejser er nødvendige rejser. Nødvendige rejser kan desuden være eksempelvis presserende familiebesøg og nødvendige ærinder som fx deltagelse i begravelse, fødsel eller retssag. Læs mere om nødvendige rejser her. Hvis dit rejsemål er rødt, bør du ikke rejse. Vi fraråder således alle rejser til dette rejsemål. Hvis du alligevel tager afsted, opfordrer vi dig til at søge professionel sikkerhedsrådgivning. Rejsevejledningerne er vejledende. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Kilde: Udenrigsministeriet VIS MERE

Ifølge Udenrigsministeriet skulle de fem mest populære rejsemål for danskere i Europa være Frankrig, Grækenland, Italien, Spanien og Tyskland.

Og her skiller et land sig negativt ud: Hele Spanien er gult. Det betyder, at også de baleariske øer Mallorca og Minorca er gule. Og det er de Kanariske øer også.

Frankrig er også gået i gult i forhold til sidste uges rejsevejledning.

En række regioner i Frankrig - nemlig Centre - Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes - er dog stadig i grønt.

Også Grækenland har regioner, der er gule: det er Attika, Notio Agaio, Ipeiras og Thessalien samt Centralmakedonien, Vestmakedonien, De Ioniske Øer, Vestgrækenland, Centralgrækenland og Peloponnes.

Dertil kommer de to lidt større øer Malta og Cypern, som også er gule.

Derudover er det i de fem populæreste rejsemål kun Vatikanstaten i Rom, der er gul. Og det skyldes alene, at Vatikanstaten ikke udsender data, som Udenrigsministeriet kan bruge til at indplacere dem i deres rejsevejledninger.

I det øvrige Europa, der altså ifølge Udenrigsministeriet ikke er i top blandt populære danske rejsemål, er det først og fremmest England inklusive Nordirland, hvor der er problemer.

Det land er helt i rødt på grund af udbredelsen af Deltavarianten.

Irland, Holland og Portugal er alle i gult. Det gælder hele Irland og hele Holland og næsten hele Portugal - kun øen Madeira, der ligger et pænt stykke ude i Atlanterhavet er ikke gul, men fortsat grøn.

Belgien er gået i gult bortset fra regionen Vallonien, der fortsat er grøn.

Ellers er det småstaterne Liechtenstein, Andorra, Monaco Luxembourg og San Marino, der alle er gule - igen fordi flere af dem ikke udsender data, så det danske udenrigsministerium kan tage stilling til kategoriseringen af ministaterne.

Det vil formentlig også være en god idé at tjekke op på regler eller restriktioner, det enkelte flyselskab måtte have. Der kan sagtens være forskel på, hvordan du skal forholde dig i fly fra forskellige selskaber.

Dertil kommer, at selv om det danske udenrigsministerium har givet et land en farve, ja så kan landet godt have specielle restriktioner og regler alene for ind- og udrejse, men også for eksempelvis cafe- og restaurantbesøg og andre turistaktiviteter.

Så det nemme råd lyder: Bliv hjemme - det lidt sværere lyder: Tag afsted, men undersøg rejsemål og middel grundigt på forhånd, og pas godt på jer selv.