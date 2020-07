De har altid været for de få: Mere end 100 års ventetid på et strandhus

De ikoniske strandhuse i Løkken og Blokhus har altid været forbeholdt de få.

Engang var de kun for de rige. For dengang de blev bygget var det kun de rige, der havde råd til den slags ferie-pjat, og de lokale nøjes med at kigge undrende på, når turisterne ankom for at komme en tur i bølgerne. Det var nemlig et mærkværdigt syn, for dengang for omtrent 150 år siden var turisterne en del mere blufærdige end i dag.

Så badeturen var en omstændelig affære. Badningen foregik fra et badehus, der ved håndkraft eller ved hestekraft blev trukket så langt ud i vandet som muligt, og derfra kunne badegæsten m/k direkte ud i vandet uden at nogen nysgerrige kunne se på. Men i takt med at der kom flere og flere blev den proces efterhånden for bøvlet og for dyr, og derfor blev der i stedet opstillet en række badehuse. Her kunne badegæsterne skifte tøj, og i øvrigt trække sig tilbage efter de våde strabadser.

De står der endnu - trods utallige storme siden. Der er cirka 480 på stranden i Løkken og præcis 47 i Blokhus.

De er stadig forbeholdt de få, men ikke længere de rige.

For der findes ganske få ejendomme, der er sværere at få fingrene i end strandhusene. Her hjælper det ikke engang at være klar med det højeste bud, for strandhusene kan ikke købes. De kan kun lejes.

- Det er jo noget, der går i arv. Vores familie har haft huset i 60 år, og det kommer ikke til salg, siger Frank Sørensen, der bor i nærheden, men bruger strandhuset når han eller familien skal på stranden. Det koster omkring 3000 kroner om året - inclusive fragt af huset, når det i maj skal på stranden og i oktober skal fragtes i sikkerhed på en nærliggende mark.

De fleste af strandhusene er ejet af folk fra lokal området, men der er også folk, der kommer længere væk fra.

At få et hus på stranden i Løkken er faktisk umuligt. Er man ikke er i familie med nogen, der har et badehus så er der intet at stille op, Tidligere har det været muligt at blive skrevet op på en venteliste, men den er så lang, at Hjørring Kommune har valgt at lukke for nye.

I Blokhus er det teoretisk muligt at sikre sig adgang til et strandhus. Her er ventelisten stadig åben, men den er lang. Det er Jammerbugt Kommune, der administrerer ventelisten for de 47 huse i Blokhus, og her er der 194, der hvert år betaler 100 kroner for at stå på ventelisten.

En stor del af dem får aldrig noget for pengene, for de seneste år har der kun været et til to huse, der er blevet ledige.

Men trods den store efterspørgsel kommer der ikke nye huse til. Det er Naturstyrelsen, der administrerer strandene på statens vegne, og de ser ikke med milde øjne på ansøgninger om bebyggelse på stranden.