De kunne få den eftertragtede stjerne - og holdt krisemøde

LØNSTRUP:Man skal ikke være i tvivl. De er meget, meget glade for at få den eftertragtede Michelin-stjerne på Restaurant Villa Vest i Lønstrup.

Men der er også plads til en god portion selvironi hos indehaveren af spisestedet, Kim Møller-Kjær.

Umiddelbart efter tildelingen af stjernen udsendte Villa Vest nemlig en pressemeddelelse, hvor indehaveren med følgende ord kryber til korset:

"En overrasket Kim Møller-Kjær må æde sine egne ord".

Videre siger han sådan her:

- Nu har jeg, siden vi overtog restauranten i 2010, gået og sagt, at det der med Michelin-stjerner kommer aldrig til at ske. Jeg har også sagt, at hvis det umulige skulle ske, så ville jeg måske slet ikke tage imod den stjerne, lyder det i pressemeddelelsen

På den baggrund var overraskelsen ekstremt stor, da køkkenchef Anders Kiel Holm pludselig blev inviteret til at deltage i Michelin-guidens nordiske stjerne-uddeling i den finske by Turku.

Invitationen gav en bunke overvejelser. Ville en Michelin-stjernen give et unødigt pres på Anders Kiel Holm og medarbejderne? Og på Kim Møller-Kjær?

"Bonderøven" på Villa Vest

Kim Møller-Kjær betegner nemlig sig selv som en "bonderøv", der ikke er til "fine dining", jakkesæt og damaskduge. For ham er det vigtigere med sommerstemning, lokale råvarer, bæredygtighed, personaletrivsel, eget dyrehold - og at have fokus på gæsterne.

- Vi går ikke op i fra hvilken side, vi serverer for gæsten. Vi har en afslappet tilgang til vores ansattes uniformer - og er det varmt, må man gerne gå i shorts. Bordene står tæt sammen i vores forholdsvis lille restaurantlokale - for alle skal have mest muligt ud af vores gudsbenådede udsigt takket være vores placering helt ude i Vesterhavets vandkant, siger Kim Møller-Kjær.

Kim Møller-Kjær har kæmpet i 14 år med at optimere Villa Vest. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Vi forsøger at være i øjenhøjde med vores gæster og hygge om dem – og så tager vi vores råvarer, mad, vinsammensætning og kreative køkken ekstremt alvorligt.

Krisemøde i Lønstrup

På baggrund af det ovenstående var det store spørgsmål så, om Villa Vest rent faktisk skulle tage imod den ikoniske Michelin-stjerne.

Svaret var ja. Men først blev der i ledergruppen holdt et "krisemøde" med deltagelse af restaurantchef Malene Arlund, køkkenchef Anders Kiel Holm, Pernille Møller-Kjær, der er ansvarlig for Villa Vest Badehotel - og så selvfølgelig Kim Møller-Kjær selv.

- Vi holdt et langt "krisemøde", for var det virkelig det, vi ville? Ville vi kunne fastholde vores egenart med det forventningspres, en stjerne i Michelin-guiden alt andet lige ville betyde, spørger Kim Møller-Kjær - som dog også tilføjer:

Villa Vest ligger smukt - yderst på klinten i Lønstrup. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Vi endte med at tro på, at den komplette oplevelse, vi har bygget op her, selvfølgelig er stærk nok. Så vi takkede ja og tog med Anders (på rejsen til Turku, red.) for at bakke op.

- Ledelsen bakker selvfølgelig fuldt op om Anders (Kiel Holm, red.), og den retning han har været med til at skabe som køkkenchef. Men Villa Vest er også arbejdsplads for 20 dedikerede "VillaVestere" og er til tider deres andet hjem. Derfor har Villa Vest-familien en kæmpe andel i anerkendelsen, som en stjerne i Michelin-guiden nu en gang er. Det gælder restauranten, køkkenet, Villa Vest Badehotel - og ikke mindst køkkenchef Anders Kiel Holm, der var den, som oprindeligt fik invitationen, siger Kim Møller-Kjær.

Intet skal ændres

Ifølge Kim Møller-Kjær skal stamgæsterne ikke frygte, at meget ændres, efter at spisestedet nu er belønnet med en Michelin-stjerne.

Pernille Møller-Kjær sørger for Villa Vest Badehotel, mens Kim Møller-Kjær har ansvaret for Restaurant Villa Vest. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Vores gæster kan forvente præcis det samme som før, forsikrer Kim Møller-Kjær.

- Ingen retningsskift, ingen nøkker, blot en restaurant og et badehotel med fantastisk beliggenhed i den autentiske, smukke kystby Lønstrup. Det samme passionerede og hjertelige personale, der bare gerne vil smide lidt gastronomiske, kærlige minder i jeres rygsæk på jeres færden ved Vestkysten.

Udover Villa Vest fik også Restaurant Tri i Agger en Michelin-stjerne ved uddelingen i Turku.