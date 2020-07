De lyseblå søer lokker i varmen, men vandet er livsfarligt

AALBORG:Når solen endelig skinner, søger mange mod vandet - stranden, friluftsbadet, fjorden og desværre også kridtgravene. For selvom vandet umiddelbart ser uskyldigt ud, så er det langt fra sikkert at tage sig en dukkert i de mange kridtgrave. Det skyldes gravenes store dybde og dermed markante forskelle i vandets temperatur forholdsvis tæt på overfladen.

- Det kan virke varmt, hvis du svømmer i overfladen, men så snart du kommer ned i det kolde vand, så kan du få et chok, fortæller Steen Bjørn Pedersen, der sidder i bestyrelsen for Rådet for større Badesikkerhed.

- Du kan gå i krampe eller få dine muskler til at stivne af skræk. Det er psykologisk. Du låser muskulaturen og opfører dig ikke, som du ellers ville, forklarer han.

Rådet anbefaler man holder sig fra vandet i gravene, uanset om det er for at bade eller soppe. For selvom man et sted måske kan gå og soppe, kan der pludselig være en skrant, der går stejlt nedad i dybet.

- Hvis du pludselig rutsjer ned, så vil du komme ned i koldt vand, og så kan det gå galt, advarer han.

Netop på grund af risikoen skal man heller ikke selv straks svømme ud efter nogen i problemer. Ifølge bestyrelsesmedlemmet skal man helst finde noget, der kan flyde, som man kan tage med – for eksempel en redningskrans.

- Så kunne man tage sådan en med, som vedkomne kan få fat i. Men du skal være rimelig god til at svømme, før du skal begynde på sådan noget. Ellers er det med at få alarmeret andre.

Redningskransen her står ved Nordens Kridtgrav i Aalborg. Man skal dog stadig være en god svømmer, før man begiver sig ud med redningskransen for at hjælpe nogen. Foto: Peter Broen

Kridtgrav i Hasseris velbesøgt

En af de kridtgrave, der hvert år har besøg af badende gæster er Nordens Kridtgrav tæt på Hasseris. Hos Aalborg Kommune, der har ansvaret for det grønne areal, kender man godt til problemet.

- I midten af 90’erne var der et par sæsoner, hvor der var et voldsomt badeliv derude. Derefter klingede det lidt af i nogle år, og nu er det som om, at det begynder at toppe en gang til, fortæller Hans Tophøj, der er afdelingsleder i Park og Natur. En afdeling, der hører under by- og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Selvom der står skilte, hvor kommunen fraråder badning, er der alligevel badeglade nordjyder, der hopper i vandet for at blive kølet af. Men det er ikke uden tragiske fortilfælde, når badningen frarådes.

En sommerdag i 2006 druknede en 21-årig mand på en badetur i Nordens Kridtgav, og i 2013 var to unge mænd også tæt på at drukne i samme kridtgrav. Til trods for de tidligere tilfælde har kommunen ikke forbudt badning i kridtgraven, de fraråder det.

Hos Rådet for større Badesikkerhed mener de, det burde være anderledes.

- Hvis du spørger os, bør de forbyde det. Men jeg ved godt, det er utroligt svært at håndhæve, erkender Steen Bjørn Pedersen.

Til trods for skiltene er der stadig flere, der bader i Nordens Kridtgrav. Foto: Peter Broen

Netop udfordringen med at håndhæve et forbud er også grunden til, at kommunen ikke forbyder badningen.

- Hvis man forbyder det, får man en håndhævelsesforpligtelse, og den bliver tung at løfte. Så vi har valgt at gøre det på den anden måde, forklarer Hans Tophøj og fortsætter:

- At forbyde bliver i sidste instans noget med et hegn, og at vi skal prøve at håndhæve noget, som vi vil få meget vanskeligt ved, medmindre vi lukker hermetisk af, og det har vi valgt ikke at gøre.

I modsætning til at lukke af, er der faktisk et forslag om at åbne endnu mere op for området omkring kridtgraven. NORDJYSKE fortalte i maj, at kommunen kigger på et forslag om at lave en ny rekreativ sti rundt om vandet på samme vis som den sti, der går rundt om vandet i Søparken i Nørresundby.