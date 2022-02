De ofrede en minister og rasede imod den sorte trafikplan – men endte som tabere

Den skandaleombruste Trine Bramsen er degraderet fra forsvarsminister til transportminister, og et lettelsens suk går gennem danske kaserner og militære anlæg. Bramsen har på godt to år formået at sprede kaos i et omfang, der har forbløffet ikke bare forsvarets personale, men også den ganske omverden.

Hun gik til koncert, mens danskere blev hastet ud af Kabul. Tog Hjemmeværnets båd, da hun skulle føre valgkamp for Socialdemokraterne på Ærø. Udkommanderede en fregat til farvandene ud for Vestafrika, men uden plan for håndtering af tilfangetagne pirater. Hjemsendte FE-ledelsen i et alvorligt angreb på efterretningstjenestens renommé, hvorefter cheferne blev pure frifundet af en kommission.

Hvis ikke den sag allerede har skadet Danmarks omdømme hos vores nærmeste allierede lande, så skal tilliden til FE nok blive stærkt undergravet af en ny pinlig affære.

Trine Bramsen forlader nemlig Forsvarsministeriet med en helt igennem eksplosiv sag kørende mod den varetægtsfængslede tidligere FE-chef Lars Findsen og en sigtelse mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen for landsskadelig virksomhed. Hvis det viser sig, at der heller ikke er fugls føde på de to sager, er skandalen uden sidestykke i nyere dansk sikkerhedspolitik.

Så det var på tide at finde andre opgaver til Trine Bramsen. Også set i lyset af den truende militære optrapning i Ukraine. Her er der brug for en mere rolig hånd på rattet i det danske forsvar, og udnævnelsen af Morten Bødskov, nu tidligere skatteminister, giver god mening.

Trine Bramsen er nu minister for transport og ligestilling. Jeppe Bruus bliver ny skatteminister.

Den lille regeringsrokade blev dog ikke sat i gang for at få flyttet Bramsen. Den begyndte med Benny Engelbrechts afgang som transportminister. Han måtte gå af, fordi han ikke ville fremlægge beregninger for CO2-bidrag i forhandlingerne om den infrastrukturaftale, som et bredt flertal indgik i efteråret. Ifølge hans embedsmænd var tallene nemlig højst usikre og fremkommet ved en alt for simpel metode via en endnu ikke kvalitetssikret regnemodel.

Ingen har betvivlet, at tallene var usikre. Alligevel blev Engelbrecht slagtet af Enhedslisten. Han begik den fejl at påstå, at der ikke var tal at lægge frem, hvilket kun var en halv sandhed. Men når en minister ikke vil risikere at vildlede Folketinget og offentligheden med tal, der ikke kan verificeres af embedsapparatet, skal det så lige frem koste hovedet?

Det er mildest talt en ny standard i dansk politik, men Enhedslistens motiv var nemt at gennemskue: at få genåbnet infrastrukturaftalen, der blandt andet sikrer etableringen af 3. Limfjordsforbindelse, som partiet er indædt imod.

Den slagplan har dog allerede lidt nederlag. I dag har såvel statsministeren som den nye transportminister slået fast, at infrastrukturaftalen gennemføres helt som planlagt.

Så Enhedslisten fik et par dage i rampelyset til at rase mod ”det sorte” trafikforlig – på uheldige Benny Engelbrechts bekostning. Det var ikke værdigt at bevidne. Men i det mindste fik Danmark en ny forsvarsminister ud af al balladen.