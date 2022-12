De svære valg: Nordjyderne er delt i, hvad man skal spise juleaften

NORDJYLLAND:Spiser du and eller flæskesteg juleaften?

Spørgsmålet deler nordjyderne i to næsten lige store dele.

Det viser en undersøgelse fortaget af Epinion, der i januar i år har spurgt et repræsentativt udsnit på 1000 danskere i alderen 18-75 år, hvad de spiser til jul.

I undersøgelsen er der 75 procent af nordjyderne, der svarer, at de spiser and juleaften, mens 62 procent sætter tænderne i flæskesteg. Dermed kan man også se, at en stor andel får begge dele.

Der er en anden populær spise i Nordjylland. 28 procent får nemlig medisterpølse på julebordet. Til sammenligninger er der kun fem procent der spiser medisterpølse til en juleaften i Nordsjælland.

Kalkun er ikke særlig udbredt på julebordet i Nordjylland - eller på landsplan generelt. Kun otte procent i hele landet spiser kalkun, men i Sønderjylland er det mere udbredt, her er det 23 procent, der sætter tænderne i kalkun.

Undersøgelsen fra Epinion er lavet for Karolines Køkken - Arla - der kommer med råd til, hvordan man kan bruge resterne fra julebordet, så man undgår madspild.

Chips splitter danskerne i to

Undersøgelsen viser, at 84 procent af nordjyderne spiser kartofler, og 83 procent spiser brun sovs.

Der er dog en del af julemenuen, der splitter danskerne i stor grad.

Halvdelen af danskerne får chips som tilbehør juleaften.

Det dækker dog over store regionale forskelle.

I Nordjylland er der 63 procent, der spiser den knasende kartoffel - nogenlunde det samme antal som i resten af Jylland og Fyn.

I Nordsjælland og København ser det helt anderledes ud. Her er der kun 32 procent og 35 procent, der spiser chips.

Der er dog stor enighed om, hvordan julemiddagen skal afsluttes.

I Nordjylland er der 92 procent, der spiser risalamande. På landsplan er det tal 88 procent.