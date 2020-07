Debat: Skal vi til at bruge mundbind?

NORDJYLLAND:Frankrig indfører mandag krav om mundbind i butikker. Det kan ske i Danmark til efteråret, mener professor. Men hvad synes nordjyderne om det? Det har vi spurgt dem om på NORDJYSKEs Facebook-side og her er nogle af kommentarerne:

- Det håber jeg ikke kommer til at ske, skriver Jimmi Løjstrup.

- Få nu bare fikset den vaccine, så vi kan komme videre, skriver Anders Jacob Raj Andersen.

- Vi er nede ved Kollund ved grænsen og skal man ind i alle butikker og restauranter osv., så skal man iføre sig mundbind. Jeg tror, at det også bliver indført i Danmark til efteråret, mener Jette Glasdam Jensen.

- Hvis det sker, så er det sikkert fordi, det er nødvendigt, mener Else Lønsmann Jensen.

- Seriøst.... Al forskning viser at mundbind IKKE virker, skriver Susan Matthisson.

- Maskerne "virker" til operationer for at inddæmme spyt osv. fra lægerne, som netop har åbnet en patient.I flere tilfælder menes der at ved COVID-19 virker de ikke ret godt pga. de små virus partikler, og det er kun specielle masker, der virker bedst her, men så skal denne type netop også være kravet, hvilket de mange steder ikke er, skriver Alex Bonde.

- Ja super godt - det må også gerne starte nu, mener Anders Bob Vogelius.

- Jeg bor i Tyskland, hvor maskekravet allerede er indført. Det var en ændring, men alt, hvad der kunne hjælpe med at indeholde virussen, skulle gøres, fortæller Dorit Derksen.

- Det tror jeg desværre er rigtigt. Mange slapper alt for meget af, synes Ulla Andersen.

- Nej tak. Masker er en desperat løsning, som giver falsk tryghed, synes Niels Christian Beyer Christensen.

- Hvorfor kan mundbind ikke genbruges af samme person?Fx når man går fra en attraktion til en anden, spørger Birthe Vistesen.

