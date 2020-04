Delfin springer igen i Limfjorden

NORDJYLLAND:I 2018 havde Aalborg i flere uger besøg af en delfin, der holdt til mellem de to broer i Aalborg. Og nu kan en ny delfin være på vej til Nordens Paris.

Lørdag er der i hvert fald set en delfin i Limfjorden mellem Klarup og Storvorde.

Det er Daniel Løth Nielsen, der har set delfinen og taget billeder af den.

- Vi var sejlet ud for at fiske. pludselig råber en tidligere kollega der er med, at det var en delfin i vandet. Vi sejler lidt tættere på, og så springer den højt op lige foran både, fortæller Daniel Løth Nielsen om det første møde med delfinen omkring klokken 11.

Delfinen der er set lørdag den 11. april i Limfjorden holder til ved en grøn bøje mellem Klarup og Storvorde. Foto:

Delfinen holder til ved en grøn bøje, og det har den gjort hele dagen, da Daniel Løth Nielsen også var forbi bøjen klokken 13 for at tage nogle billeder, og klokken 17.30 er han igen taget derud med resten af familien.

- Da jeg kom hjem og fortalte det, ville min datter også gerne se den, så vi er taget herud igen, og den svømmer stadig rundt her omkring bøjen, siger Daniel Løth Nielsen, mens man kan høre hele familien i baggrunden, der betragter delfinens spring ud af vandet.

Daniel Løth Nielsen har tidligere set marsvin og sæler i fjorden, men aldrig en delfin.

- Det er jo rigtigt sjovt, at der pludselig er sådan et eksotisk dyr. Der var jo også en i 2018, men den fik jeg aldrig set. Men denne her er godt nok helt tæt på, siger han.

Der blev i efteråret også set delfiner ved Grenen.