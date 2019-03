Delte sex-video ulovligt: Flere nordjyder sigtes

NORDJYLLAND: Der er en stak sigtelser på vej i forbindelse med den såkaldte Umbrella-sag, hvor politiet optrevlede delingen af en video, der viste to unge mennesker i krænkende situation. Begge de to var under 15, da videoen blev optaget, og delingen bliver derfor betragtet som viderebringelse af børneporno.

I Nordjylland drejer det sig om yderligere otte personer, der bliver sigtet i den nye omgang, hvor nogle af sigtelserne er for delinger, der har fundet sted efter sagen eksploderede i medierne - og hvor ingen derfor burde være i tvivl om, at delingen er ulovlig.

- Det er forbløffende og helt uforståeligt, at videoen ser ud til fortsat at være blevet delt efter januar 2018, hvor der har været så meget omtale af sagen. Alle burde på dette tidspunkt være klar over, at der er tale om deling af børneporno, som kan få meget alvorlige konsekvenser for både offeret og for den, som deler, siger Flemming Kjærside, som er politikommissær i Nationalt Cybercrime Center (NC3) i en pressemeddelelse fra Rigspolitiet.

Blandt de nye sigtelser er 40 personer under 18 år og 126 af de sigtede er drenge/mænd. Cirka 100 er mistænkt for at have delt videoen i samme tidsrum som de oprindelige sigtede, mens de resterende 50 delinger har fundet sted efter den megen medieomtale og trods de mange advarsler, som sagen kastede af sig i begyndelsen af 2018. Og særligt de seneste 50 delinger undrer og ærgrer derfor Flemming Kjærside, som er politikommissær i Nationalt Cybercrime Center (NC3).

I januar 2019 stadfæstede Højesteret den første dom i Umbrella-sagen, som lød på 40 dages betinget fængsel samt torterstatning til de forurettede, og Flemming Kjærside håber, at Højesteretsdommen kan være med til at sikre, at der ikke kommer flere sager.

- Nu kan vi se de nye sager i lyset af højesteretsdommen, og der bør ikke herske nogen tvivl om, at det er en meget alvorlig forbrydelse at dele videoen. Derfor krydser vi fingre for, at der ikke kommer flere sager” siger Flemming Kjærside.

De nye 148 sager er – ligesom som de første cirka 1000 sager - kommet politiet i hænde gennem anmeldelser modtaget fra de amerikanske myndigheder via Europol.

Der er i de nye sager tale om, at hovedparten af de mistænkte personer er mistænkt for at have delt videoen mellem en og tre gange.

Fyn: 10

København: 22

Københavns Vestegn: 23

Midt og Vestjylland: 12

Midt og Vestsjælland: 14

Nordjylland: 8

Nordsjælland: 14

Syd og Sønderjylland: 16

Sydsjælland og Lolland Falster: 10

Sydøstjylland: 7

Østjylland:12

Total: 148