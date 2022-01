Demokratiet skal vælges til hver dag

I dag er det præcist et år siden, den amerikanske kongresbygning Capitol blev angrebet. Den folkevalgte lovgivende forsamling var samlet i de to kamre for at endeligt bekræfte valgresultatet fra præsidentvalget i 2020. Det søgte demonstranter – opildnet af den siddende præsident Donald Trump – at forhindre. Under forløbet gjorde de sig selv til oprørere.

Donald Trump havde selv arbejdet aktivt på at finde måder at standse ratificeringen på. Han opfordrede de tusindvis af demonstranter i hovedstaden til at kæmpe og tøvede i timevis med at gribe ind, selv da kongresbygningen var blevet voldeligt indtaget og politikerne var flygtet i skjul.

Vicepræsident Mike Pence blev skjult i en kælder, hvor han nægtede at sætte sig ind i en skudsikker limousine. Han ville ikke risikere at blive kørt væk. Han frygtede, at Trump kunne finde på at indsætte en anden i stedet for ham, der så ville afvise valgresultatet. Et andet sted i kongresbygningen så kongresmedlemmet Ruben Gallego, at der ankom busser for at evakuere politikerne. Han sagde til alle omkring sig og skrev til sine kolleger, at de absolut ikke måtte lade sig evakuere. Som han siger i dokumentaren ”Capitol-angrebet indefra”:

- Hvis man forlader Capitol under et kup, har man tabt.

Og det var netop, hvad det var. Et kupforsøg.

De voldsomme og skrækindjagende billeder gik verden rundt. En oprører blev skudt og døde. Tre betjente døde som følge af angrebet, og siden har adskillige betjente begået selvmord. Politibetjenten Michael Fanone blev under kampene slæbt væk fra sine kolleger. Han blev slået, sparket og fik stød. Hans pistol blev taget fra ham, mens der blev råbt, at han skulle skydes med den. Først da han råbte, at han havde børn, blev han slæbt tilbage til sine kolleger.

Angrebet på den amerikanske kongresbygning var et voldeligt forsøg på at forhindre en simpel og symbolsk bekræftelse på det overståede valg. Det lykkedes ikke, for da oprørerne blev fordrevet, indtog politikerne igen de to kamre og bekræftede valgresultatet. Demokratiet sejrede.

Men angrebet er også en ekstremt vigtig påmindelse om, at demokratiet ikke kun lever i selve valghandlingen. Demokratiet lever – eller dør - også i den mellemliggende periode.

Kuppet opstod nemlig ikke ud af det blå. Det var snarere en kulmination på årtiers accelererende splittelse i det amerikanske samfund, hvor mistillid til medborgere, politikere og offentlige institutioner tager til. Alt sammen styrket og opildnet af Trump under hans fire vilde år ved magten.

Der er ingen fælles offentlighed i det amerikanske samfund, der er så dybt polariseret. Samfundet er gennemsyret af vrede, misinformation og afgrundsdyb forskel på høj og lav. Demokratiet lider stadig i USA, og hvem ved. Måske har vi ikke set det værste endnu.

Så slemt står det lykkeligvis ikke til i vores egen lille andedam. Men hvis vi udvander demokratiet til kun at handle om valghandlingen, så vil ethvert demokratisk samfund risikere at ende samme sted som USA. Hvis vi tror, at et demokratisk samfund kommer af sig selv, tager vi fejl. Demokratiet skal vælges til hver dag.