Den 5. højtid er løs: - Det er vores egne penge, der handler om, ikke en lottogevinst

Det er nærmest blevet en event. Årsopgørelsen for 2019 er først officielt klar mandag, men som de seneste år åbner SKAT allernådigst op et par dage før, og tusindvis af danskere har allerede tjekket den for at se, om de har "vundet i lotto" - eller om regnskabet, når vi har betalt vores del til fællesskabet, går op, afhængig af, hvordan man betragter det.

Lørdag aften havde 1.7 mio. danskere således været igennem hos SKAT - det er hver tredje borger med en årsopgørelse, og SKAT har oprettet twitterprofilen 'Skattefar' for at holde os alle opdaterede om, hvorvidt vi logger på via mobil eller desktop, hvor mange af os, der har ændret i vores årsopgørelser mv.

NORDJYSKE er taget i City Syd i Skalborg for at høre nogle af søndagens kunder, om de har taget del i højtiden - og om det er gået godt.

Tania Wiis. Foto: Bente Poder

Tania Wiis, Odense:

- Jeg har tjekket ja, jeg vågnede lidt i fem i morges, det gør jeg hver morgen, og der var ingen kø. Jeg skal heldigvis have penge tilbage - 3.800 kr. Jeg har ikke pillet ved noget ved at sætte trækprocenten op, jeg håber bare på det bedste, og det er gået godt de seneste seks år. Så nu skal vi have noget nyt, blandt andet et legetårn til min datter.

Louise, Lucas, Clara og Aura Ostrowski (i indkøbsvognen) fra Hadsund. Foto: Bente Poder

Louise, Lucas, Clara og Aura Ostrowski, Hadsund:

Louise: - Jeg gider ikke bruge tid på at vente i kø ved en computer, der er jo ikke noget, der haster. Det er vores egne penge, det handler om, det er ikke en lottogevinst, og jeg har ikke taget nogen chancer. Efter råd fra min bankrådgiver har jeg sat trækprocenten op til 41 procent, så kan der kun komme positive overraskelser. Pengene, vi får tilbage, skal gå til en ferie.

Hawkar Rahman. Foto: Bente Poder

Hawkar Rahman, Frederikshavn:

- Jeg tjekkede i aftes, og jeg skal desværre betale 600 kr. tilbage. Jeg har ikke tidligere gjort så meget ud af at rette den til, men nu har jeg lige fået en praktikplads i Aalborg, så der bliver noget kørselsfradrag, der skal med. Jeg sparer op ved siden af, jeg kan ikke se fordelen ved at spare op via SKAT gennem trækprocenten, så jeg lader det hele passe lidt sig selv.

Kirsten Plough. Foto: Bente Poder

Kirsten Plough, Klarup:

- Jeg har ikke fået tallene endnu. Jeg har prøvet en enkelt gang, men køen var for lang, men jeg forventer at få noget tilbage, da jeg har betalt ekstra ind. Vi har solgt en ejendom, købt byggegrund og opfører hus, så vi skal ikke have nogen pludselige overraskelser. Jeg håber på at få mellem 5.000 og 7.000 kr. tilbage. Normalt ville de gå til en ferie, i år går de til det nye hus.

Jonna Thrysøe og Børge Madsen. Foto: Bente Poder

Jonna Thrysøe og Børge Madsen, Skalborg:

Børge: Jeg tjekke i går aftes, før jeg gik i seng. Jeg skal have 700 kroner tilbage. Jeg er på folkepension, så det giver ikke meget mening at sidde og ændre i trækprocent, jeg afventer bare og ser.

Jonna: Jeg skal have 1.350 tilbage, og jeg regnede også med, at der kom noget. Jeg har sat min trækprocent op - jeg gider ikke pludselige efterregninger, og så er det en måde at spare lidt op på, banken betaler jo alligevel ikke nogen renter. Nu har vi lidt at holde ferie for.

Nicolaj Rosengren og Cathy Thai. Foto: Bente Poder

Nicolaj Rosengren og Cathy Thai, Aalborg Øst:

Nicolaj: Jeg skal betale 300 kr. tilbage, det er ok. Jeg har ikke været inde og ændre noget. Det seneste år har jeg arbejdet som vikar, og jeg er gået ud fra, at SKAT registrerer det, der skal registreres.

Cathy: Jeg får 2.000 kr. tilbage, og de kommer enten til at gå til opsparing eller til en rejse senere i år. Jeg har faktisk ikke pillet ved tallene forud i år, men forrige år satte jeg med vilje min trækprocent op for at få en opsparing, og det var fedt, da vi kom hertil. Men dejligt at det også er penge tilbage i år.