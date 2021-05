Den er god nok - svømmehallerne åbner: Sådan bliver det for gæsterne

AALBORG:Forvirringen var total blandt landets svømmehaller, da den nye genåbningstale, der træder i kraft torsdag, blev præsenteret natten til tirsdag.

Svømmehallerne stod ikke nævnt i aftaleteksten, men Gigantium Vand & Wellness fik indikationer på, at svømmebadene var inkluderet.

Derfor bød de tirsdag gæsterne velkommen tilbage i et opslag på Facebook, men opslaget blev kort efter fjernet, da usikkerheden alligevel blev for stor. For tiden gik, og Kulturministeriet kom ikke med nogen officiel udmelding.

Tvivlen blev dog fjernet med et svømmetag tirsdag klokken 15.08, da svømmehallerne endelig fik besked om, at de kan genåbne 6. maj i stedet for den oprindelige dato 21. maj.

- Den er god nok - vi har fået det bekræftet fra Kulturministeriet. Fra torsdag d. 6. maj må svømmebadene igen åbne dørene for offentlige badegæster. Dog med krav om coronapas, skrev brancheorganisationen Danske Svømmebade i en mail til sine medlemmer.

Klar til at modtage svømmerne

- Det var en noget kaotisk dag, men nu er vi her. Vi har godt nok ventet længe på, at kunne byde alle vores gæster velkommen, så det bliver så dejligt. Vi er lykkelige for, at det bliver to uger før tid, lyder det fra Heidi Nowack, der er leder af Vand & Wellness i Gigantium.

Hun fortæller, at Gigantium ikke kommer til at få problemer med at blive klar.

- Svømmebassinerne har været i drift i et par uger for børn og unge under 18 år. Dermed er de obligatoriske vandprøver ordnet, mens vandtemperaturen er, som den skal være.

Hos andre svømmehaller giver den pludselige genåbning lidt flere udfordringer.

- Vi har haft 20 mand hjemsendt i lukkeperioden, så de er alle kaldt ind med kort varsel og kæmper for at gøre alt klar til torsdag morgen. Der er flere krav, som vi skal leve op til, men vi skal nok nå i mål, siger Lars Dam Møller, centerchef i Nørresundby Idrætscenter.

Restriktioner i svømmehaller Det kræver coronapas for at få adgang til svømmefaciliteterne. Følgende gælder som coronapas: • Du er færdigvaccineret • Du har haft corona inden for de seneste 14-180 dage • Du er testet negativ inden for de seneste 72 timer Der skal bæres mundbind fra hovedindgangen til omklædningsrummet, og igen når omklædningsrummet forlades. Ved bevægelse er der krav om to meters afstand, mens det ligeledes anbefales at holde to meters afstand på land. VIS MERE

Mange af restriktionerne minder om dem, som svømmehallerne skulle leve op til, sidst de havde svømmeglade gæster i bassinerne. Der er dog alligevel med coronapassets indtog tilføjet en ny stor tilføjelse.

- Der er ting i bagatelgrænsen, som vi endnu mangler at få afklaret. Det vigtigste for os er, at vi har styr på coronapas og afstandsregler, siger Lars Dam Møller.

Heidi Nowack forudser, at coronapasset kan lægge en dæmper på særligt børnefamiliers muligheder for at tage en tur i svømmehallen. Hun glæder sig dog over, at Gigantium har en fordel.

- Det er selvfølgelig et benspænd, hvis en hel familie skal testet for at komme i svømmehallen, men vi er heldigvis så privilegerede, at vi har et testcenter i Gigantium, siger Heidi Nowack.

Både Nørresundby Idrætscenter og Gigantium meddeler, at alle badefaciliteter bliver åbnet fra torsdag.

- Vi glæder os som små børn til at få gæster igen, for det har været forfærdeligt at se et topanlæg stå tomt i fem måneder. Det bliver godt for os, vores gæster og ikke mindst for folkesundheden, som har lidt meget under nedlukningen, lyder det fra Lars Dam Møller.