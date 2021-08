"Den forvirrede pige" fra Rebild fik ret - efter seks år

Den forvirrede pige fra Rebild havde ret.

Der var noget at komme efter, der var foregået noget, der ikke burde, og fredag stadfæstede dommeren i byretten i Lyngby det. Morten Messerschmidt - næstformand i Dansk Folkeparti - blev i dømt seks måneders betinget fængsel for dokumentfalsk og svindel med EU-midler, og den dom har kastet det i forvejen kriseramte parti ud i en endnu større krise.

Jeg blev meget krænket over, at mit navn og mandat blev brugt til noget, jeg ikke var vidende om. Rikke Karlsson, tidligere medlem af Dansk Folkeparti

At der var noget galt i Messerschmidts omgang med EU-midler og hans styring af pengesagerne i det noget tvivlsomme parti, Meld, blev den nordjyske eks-politiker Rikke Karlsson klar over kort efter, at hun i 2014 ankom til Bruxelles som nyvalgt Europa-parlamentsmedlem.

Hun blev vred over at se sit navn sat på et stiftende møde for partiet Meld på et tidspunkt i november 2015, hvor hun var i Nordjylland.

- Jeg blev meget krænket over, at mit navn og mandat blev brugt til noget, jeg ikke var vidende om. Det var et spørgsmål om sikkerhed og demokrati. Derfor anmeldte jeg Morten Messerschmidt for identitetstyveri i 2016, fortæller Rikke Karlsson. Sagen er endnu ikke afgjort.

Men muligvis fordi hun var relativt ny i politik - før EU-Parlamentet sad hun i byrådet i Rebild og i regionsrådet - var der ingen i i partitoppen, der tog hendes bekymringer seriøst. Hverken hendes onkel, Søren Espersen, og da slet ikke Morten Messerschmidt.

- Det virker på mig mest af alt som om, hun er en lidt forvirret pige, der kommer fra Rebild til Bruxelles og ikke kan overskue, hvad der sker omkring hende, lød det ganske arrogant fra Morten Messerschmidt, efter at Rikke Karlsson i 2015 meldte sig ud af partiet i protest.

Men i sidste ende fik Karlsson ret i, at der var en sag, der var værd at undersøge.

- Jeg er utrolig lettet. Det har været seks hårde år, og jeg er sikker på, det rigtig godt for alle parter, man nu kan sætte punktum i denne her sag, siger Rikke Karlsson til DR.

Efter sin udmeldelse fortsatte hun som løsgænger i parlamentet, men er i dag ude af politik.

- Offer for korrupt EU-system

Men helt punktum er der ikke sat, for Messerschmidt har appelleret dommen.

- Ingen er hævet over loven, og sagen er rigtig træls for Dansk Folkeparti. Men Morten har appelleret dommen, og indtil andet er bevist, er han uskyldig, siger Erik Høgh-Sørensen - nordjysk regionsrådsmedlem for DF.

Han har ikke yderligere kommentarer til hverken dom eller mulige konsekvenser internt i partiet, men derimod vil han gerne rejse en kritik af, at sagen overhovedet blev rejst ved en dansk domstol.

Der er ikke lighed for loven. I bedste sovjetstil er det EU’s svindelkontor OLAF, som reelt vælger, hvem der skal retsforfølges. Erik Høgh-Sørensen, regionsrådsmedlem og medlem af DF's hovedbestyrelse

Erik Høgh-Sørensen har plads i partiets hovedbestyrelse, og her vil han foreslå, at der laves en intern undersøgelse af, hvordan man undgår at havne i lignende situationer i fremtiden.

- Han er offer for et korrupt EU-system, hvis fangarme rækker ind i dansk justits. Systemet retsforfølger en EU-modstander som Messerschmidt - skyldig eller ej - for et beløb på 100.000 kroner, hvorimod flommeeuropæiske EU-parlamentarikere svindlede ustraffet med op til 1,2 milliarder kroner. Der er ikke lighed for loven. I bedste sovjetstil er det EU’s svindelkontor OLAF, som reelt vælger, hvem der skal retsforfølges. Der føres sag mod dissidenter som Messerschmidt, fordi han er systemkritisk og vil have Danmark ud af EU, siger Erik Høgh Sørensen, der også har plads i partiets hovedbestyrelse.

Tavse partifæller

Nordjyske har forgæves forsøgt at få kommentarer fra andre nordjyske partimedlemmer, men ingen har lyst til at kommentere.

- Jeg vil nøjes med at henvise til Facebook-opslaget fra Kristian Thuelsen Dahl, lyder det eksempelvis fra den normalt ganske åbenmundede Ib Poulsen, der er byrådsmedlem i Thisted og tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

I opslaget skriver DF-formanden, at partiet først tager stilling til, om sagen skal have konsekvenser for Morten Messerschmidt, når landsretten har behandlet ankesagen: