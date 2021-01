Den hårde frost slipper taget - men Nordjylland må vente med det milde vejr

NORDJYLLAND:Efter en weekend med bidende frost - og især lørdag med strålende solskin i Nordjylland, sender lun og fugtig luft fra mandag vintervejr og sne langt østpå. Bortset fra i Nordjylland, for her må især den del af nordjyderne, der er bosat nord for Limfjorden, vente med mildere vejr til midt på ugen.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Frank Nielsen.

- De meget lave temperaturer, der har været i Nordjylland, er overstået for denne gang, men vi skal lige bruge mandagen til at få ryddet det helt af vejen, siger Frank Nielsen.

Selvom det altså bliver mildere i vejret, så kniber det måske i Nordjylland med at være lige så mildt som andre steder i landet.

- Det kan blive noget klistret føre med slud og tøsne, siger Frank Nielsen, som i det hele taget ser nogle interessante variationer over vejret hen over landet de kommende dage.

Varme og blæst

Her afviger Nordjylland fra resten af kongeriget - og jo længere nordpå, jo koldere er det. I hvert fald frem til onsdag.

- Her kommer et ret massivt varmefrembrud med udbredt regn. Inden det når rigtigt frem til Nordjylland, er det blæst op fra øst, og derfor kan regnen starte som slud eller tøsne, inden det bliver til regn onsdag aften og nat, fortæller Frank Nielsen.

Sidst på ugen, torsdag og fredag, vil den sidste rest sne formentlig smelte med dagtemperaturer, som ligger mellem fem og otte graders varme. Varmen kommer samtidig med et gevaldigt lavtryk, som kommer til at give vindstød af stormstyrke, som det ser ud nu.

- Der kommer voldsom rusk i det hele, siger meteorologen.

Trafikale udfordringer

De kommende dages dagtemperaturer lige over frysepunktet og ovenikøbet udsigt til slud eller tøsne giver en farlig kombination for trafikanterne på de nordjyske veje.

- Det kan drille trafikken gevaldigt, fordi det er lige på kanten. Koldt regn, som kan gå over i tøsne og lægge sig som en kage på vejen. Det kan blive lidt udfordrende for trafikken, især nordenfjords, advarer den vagthavende meteorolog.

Og kan vi så bare pakke alt vinterudstyret væk for denne omgang? Det mener Frank Nielsen ikke bliver nødvendigt.

Allerede næste weekend trækker der kold luft ned fra Grønland og Færøerne. Det bliver ikke så koldt som denne weekend, hvor kulden kom østfra.

- Vi kommer nok til at døje med 0 grader, slud- og snebyger.

Det bliver ikke så varmt, måske 3-4 grader om dagen og måske nattefrost, hvis der kommer huller i skyerne. Til gengæld kan vi også få perioder med sol, lyder den opmuntrende melding.

Og et lille blik i den berømte krystalkugle antyder, at polarkulde måske igen når frem til landet i uge 4.